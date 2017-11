Patricia Teherán siempre supo que su pareja le era infiel con una corista

La 'Diosa del Vallenato' sigue viva en los corazones de muchos colombianos. La novela sobre su vida narra situaciones de la cantante y guarda otras, que aún permanecen en la memoria de sus amigos y parientes cercanos. (Lea:Novela de Patricia Teherán llenó de vallenato a las redes sociales)

El fin de semana en el programa La Red, del Canal Caracol, Tayron del Cristo Céspedes, su mánager y amigo, reveló una de las últimas conversaciones que tuvo con Patricia Teherán antes del fatal accidente que le costó la vida.

Tayron del Cristo Céspedes relata que Patricia sospechaba de la relación que sostenía su pareja, Victor Sierra, con una de las coristas de la agrupación.

"En el camino perdimos unos 15 minutos por un retén, estaban pidiendo cédulas, ahí ella me dijo que (el de Villavicencio) era el último baile en el que iba a estar su marido (…) porque sabía que él estaba ‘enredado’ con una de las coristas del grupo", contó.

El representante agregó “ella me dijo no te preocupes por la segunda voz, que yo la conseguí. Tú no quisiste conseguírmela, yo la conseguí. Así que después del baile, se va ella y cuando llegue a la casa, aquí tienes tus maletas, te vas de aquí”.

El 19 de enero de 1995 el carro en el que viajaba Patricia, Billy Pertuz, Tayron del Cristo y que era conducido por Víctor Sierra, pareja de Patricia, sufrió un fatal accidente de tránsito a la altura de Lomita de Arena.

Dos días antes del siniestro, Victor y Patricia se habían reconciliado. La 'Diosa' murió a los 25 años cuando apenas gozaba en la cúspide de su carrera y dejó de cuatro meses a su hijo Yuri Alexander.

