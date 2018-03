"A Cartagena tenemos que reconstruirla": David Múnera

David Múnera Cavadía

Partido: Polo Democrático

El abogado y profesor universitario se ha destacado por ser un acérrimo crítico de los hechos de corrupción en la ciudad. Fue concejal en el periodo de 2012 a 2015 y participa como analista político en medios locales.

1. ¿Cuál es su principal motivación en ser alcalde de Cartagena?

Yo siempre he sido un doliente de Cartagena y siempre he tenido muchas críticas sobre la forma como se ha gobernando aquí y los resultados de este gobierno. La realidad es que Cartagena está en un derrumbe institucional, político, social, administrativo producto de las malas prácticas y las malas políticas. Creo que hay a Cartagena hay que rescatarla y que necesita un alcalde transparente, que recobre la credibilidad.

2.¿Quién financia su campaña?

Yo aplico aquí aplico lo que decía el maestro Carlos Gaviria ‘el que paga para ganar paga para robar’ y los cartageneros tienen que tener claro esto. Voy a abrir una cuenta para que los cartageneros en la medida de sus posibilidades económicas me colaboren con sus aportes.

3.Cartagena está hastiada de la corrupción. ¿Cómo va enfrentar este flagelo una vez llegue al Palacio de la Aduana?

No habrá una sola OPS para ningún político ni habrá un solo contrato para ningún político. Aquí hay que cortarle la mermelada a la clase política corrupta. En estos 20 meses que vamos a tener, vamos quitarle el oxigeno a esta corrupción para que se dejen de robar los dineros públicos. Mi compromiso es cero corrupción, voy a tener espejo retrovisor, voy a poner en manos de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría todos los hechos de la contratación de los últimos años de los ex alcaldes de Cartagena porque aquí no puede quedar en la impunidad el saqueo y el robo.

4.Se siguen levantado construcciones ilegales ¿Cómo va a trabajar para poner en control el ordenamiento urbano de la ciudad?

Nadie está interesado en cambiar el POT en Cartagena porque este POT permite todo tipo de corrupción. Está hecho a la medida de la corrupción, de la violación a la ley, de construir una ciudad sin planificación, sin organización. Lamentable la mafia de los edificios sin licencia, la posible pérdida del grado de Patrimonio por el edificio Aquarela. Por eso es una medida urgente e inmediata que requiere Cartagena.