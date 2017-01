"Eso no va para ningún lado": Manolo Duque sobre revocatoria

El alcalde Manuel Vicente Duque se refirió, por primera vez, a la acción de un grupo de líderes cívicos que pretende revocarle el mandato.

“No quiero desviarme de lo que estoy haciendo; creo que vamos muy bien. Por primera vez un gobierno se ha planteado macroproyectos, centra su atención en la gente como en estos momentos se está haciendo”, dijo el alcalde a El Universal.

El mandatario desvirtuó uno de los argumentos en los que está basando su accionar el comité revocatorio: que no le ha cumplido a la ciudad con las metas propuestas en su primer año de Gobierno.

“Creo que en este primer año cumplimos y vamos bastante bien. Y este segundo año es de acción, entonces no quiero ponerme a pensar en temas mínimos porque sé que eso no va para ningún lado”.

Precisamente durante su rendición de cuentas, el pasado 15 de diciembre, a propósito de su primer año de gobierno, el alcalde dijo que había “ganado el año”, ante un público reunido en las instalaciones del Patio Portal de Transcaribe.

Destacó avances en salud, educación, en vías, en la cristalización de varios megaproyectos de infraestructura, entre otros.

“La gente nos apoya”

Sobre quiénes estarían detrás del movimiento que ansía sacarlo del Palacio de la Aduana, el mandatario expresó que: “Se habla mucho, pero a eso no lo presto atención; estamos concentrados en el trabajo, en lo que tenemos que hacer en este año que es clave para nosotros y sé que la gente así lo está sintiendo. Hay una cantidad de personas que nos están apoyando en este momento y creo que tenemos que salir es a la calle a mostrar el trabajo y a seguir ratificándolo”.

Se habla en los corrillos políticos que los dos excandidatos que lo enfrentaron en las pasadas elecciones por la Alcaldía, Andrés Betancourt y Antonio Quinto Guerra, estarían detrás del movimiento de revocatoria, pero estos mismos líderes lo desvirtuaron.

Sin embargo Betancourt y Guerra hicieron fuertes críticas al accionar del gobierno de “Primero la Gente”.

Betancourt expresó que “hay que reconocer que hoy el gobierno no ha demostrado estar a la altura que exigen los retos que necesita Cartagena”.

El exconcejal dijo no apoyar ni fomentar la revocatoria del mandatario, entre otras cosas porque cree que un gobierno atípico no sería conveniente para la ciudad.

Antonio Quinto Guerra, quien obtuvo la segunda votación en la puja por la Alcaldía, manifestó que no es el promotor de la revocatoria, pero que es un mecanismo legal que le permite a los ciudadanos participar y decidir sobre el gobierno cuando siente que las cosas no van bien.

¿Cómo se hace una revocatoria?

En medio de todo, los promotores del movimiento de revocatoria han manifestado a los medios que dan las últimas puntadas para empezar la recolecta de firmas para hacer válido la petición de revocatoria, tal como lo afirma Roberto Pérez Liñán, uno de los promotores del comité.

Para que la solicitud de revocatoria sea admitida por el Registrador Nacional, “debe contar con un número de firmas equivalente al 30% de los votos que haya obtenido el mandatario en su elección”. Manolo Duque obtuvo 125 mil votos, es decir, deberán presentar unas 40 mil firmas.

De acuerdo a la Registraduría, “si se aprueba la solicitud, el Registrador del Estado Civil deberá, dentro de los dos meses siguientes, convocar a las urnas al pueblo para que se pronuncie sobre la revocatoria”.

La revocatoria será aprobada “si se pronuncia a su favor la mitad más uno de los ciudadanos que voten en la convocatoria, siempre y cuando el número de sufragios no sea inferior al 40% de la votación válida registrada en la elección del mandatario”.

La mitad mas uno

Si la revocatoria es aprobada por la mitad mas uno del 40% de la votación válida que se registró en las elecciones a la Alcaldía de Cartagena, se convocará entonces a nuevas elecciones.