Iván Duque Márquez, el candidato que agrupó al 'centro derecha'

De 41 años, el bogotano Iván Duque Márquez es el candidato presidencial del Centro Democrático, el partido político creado por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con dos maestrías en Derecho Económico en American University y de Gerencia de Políticas Públicas de la Georgetown University. Fue senador de la República de Colombia del 2014 al 2018, jefe de la división de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue consejero principal de la dirección ejecutiva para Colombia, Perú y Ecuador en el BID; y asesor principal del panel de Investigación sobre el incidente Mavi Marmara, entre Turquía e Israel, en la ONU. Es hijo del fallecido exministro Iván Duque Escobar y la filósofa de madre cartagenera, Juliana Márquez; está casado con María Juliana Ruiz y es padre de Luciana, Matías y Eloísa.

Empezó su carrera profesional en 1999 como consultor en la Corporación Andina de Fomento (CAF). Estuvo en el BID hasta 2013. Negoció créditos externos para Colombia, por más de $8.500 millones de dólares. Como asesor internacional del expresidente Uribe, se dedicó a promover la defensa de la democracia y la promoción de Colombia en el exterior. Como senador ejerció oposición al gobierno de Juan M. Santos y fue reconocido por dos años consecutivos como el mejor senador de Colombia. Ha sido autor de cuatro leyes de la República, entre ellas la Ley Naranja, para la promoción de la economía creativa y la cultura.

“La campaña presidencial ha estado plagada de ataques, agresiones y noticias falsas. Así no se hace política. Por cada ofensa responderemos con una propuesta”, frase de Duque

Las horas previas

Tal y como lo hizo durante las tres semanas tras la primera vuelta presidencial, Iván Duque mantendrá una agenda entre hoy y el domingo con mucho contacto con la gente. Hoy estará en Bogotá, en donde seguirá con la estrategia del volanteo, es decir, hacer recorridos por algunos sectores, entregar publicidad y hablar con los electores. Según su campaña, este mecanismo es válido y no incumple con la norma de no hacer campaña en espacio público. Así mismo, Duque anunció que hoy lo destinará a seguir ofreciendo entrevistas a los medios de comunicación, actividad que ha incrementado en los últimos tres días. Mañana irá en la mañana a Chiquinquirá (Boyacá), a una celebración litúrgica por la advocación de la Patrona de Colombia y volverá en la tarde a Bogotá. Para el domingo, su actividad será similar a la primera vuelta. Estará con su familia y muy atento desde primera hora a cómo avanza la jornada electoral.

Marta Lucía Ramírez ¿Quién es?

La fórmula vicepresidencial de Iván Duque es la bogotana Marta Lucía Ramírez, de 63 años. Está casada con Álvaro Rincón y tiene una hija, Alejandra. Es abogada y economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Comercial de esa misma universidad y especialización en Derecho Financiero de la Universidad de Los Andes. Tiene un MBA en Alta Dirección Empresarial en INALDE Universidad de la Sabana, y Fellow del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Fue candidata presidencial por el movimiento ciudadano, “Por una Colombia Honesta y Fuerte”, y participó en la consulta interpartidista del 11 de marzo de 2018, obteniendo más de 2 millones de votos. Ha sido senadora de la República de Colombia 2006-2010, ministra de Defensa, embajadora de Colombia en Francia, ministra de Comercio Exterior, viceministra de Comercio Exterior y directora del Incomex. Ha sido destacada dirigente del Partido Conservador.

Las fuerzas políticas con Duque

La carrera por la Presidencia ha tenido en esta oportunidad algunas tendencias que destacar. En primer lugar el hecho que medios de comunicación y los principales columnistas de opinión del país han tomado, en algunos casos, partido por uno y otro candidato.

El periódico El Tiempo, en un editorial, reveló su apoyo por Iván Duque, aduciendo que “su programa de gobierno es serio y representa una esperanza de moderación y cambio generacional, deseable en la coyuntura”. Dentro de los columnistas de opinión que han manifestado desde sus columnas y personalmente en foros y entrevistas su apoyo a Duque figuran Mauricio Vargas, Plinio Apuleyo Mendoza, el director de Asofondos, Santiago Montenegro, y Alberto Bernal León, entre otros. Luego de la primera vuelta presidencial y el hundimiento de las campañas de Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, y del propio Sergio Fajardo, hubo un giro de partidos y personajes hacia cada uno de los dos candidatos, Iván Duque y Gustavo Petro. Fue así como el líder del liberalismo, el expresidente César Gaviria, optó por apoyar a Duque junto con otros dirigentes destacados de este partido. También el expresidente conservador Andrés Pastrana adhirió al candidato del uribismo. Asimismo, aunque no lo han manifestado públicamente, La U y Cambio Radical están con Duque.

Apoyos de Duque

Los apoyos con que cuenta Iván Duque son: Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador; Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial; Rafael Nieto Loaiza, columnista; Paloma Valencia,senadora del C. Democrático; Fernando Araújo; senador del C. Democrático; Fernando Londoño, exministro; Alejandro Ordóñez, exprocurador general;José Felix Lafaurie,presidente de Fedegán;César Gaviria, presidente del Partido Liberal; David Barguil, senador conservador electo; Nadia Blel, senadora conservadora; Jorge Humberto Botero, Fasecolda y C. Gremial Nacional; José Obdulio Gaviria; senador del C. Democrático; Miguel Arrázola, pastor evangélico; Mario Vargas Llosa, escritor, entre otros.

La primera vuelta

Los resultados de la jornada electoral del 27 de mayo, aunque sufrieron las modificaciones mencionadas, no cambiaron sustancialmente. Iván Duque obtuvo una votación de 7'616.857 y Gustavo Petro de 4'855.069.

La caricatura de Duqueque acompaña esta nota

Carlos Rodríguez Casado es un ilustrador de prensa español reconocido por sus caricaturas en publicaciones nacionales. Nacido en 1993, ha sido galardonado en concursos de pintura rápida por todo Castilla y León, España, desde los ocho años. En 2011 se mudó a Madrid para comenzar sus estudios de Ilustración en la escuela Artediez.

Sus ilustraciones en acuarela, de estilo inconfundible, han llenado las páginas de periódicos como El Mundo y El Español, revistas como Interviú, Cambio 16, Metrópoli y Líbero, y una de sus piezas fue la imágen oficial de campaña para la promoción de la exitosa serie Teen Wolf, de MTV, llegándose a exhibir en una pantalla de Times Square y en el Art Directors Club de Nueva York.