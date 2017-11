“Manolo pensó en renunciar desde que se sentó en el banquillo de los acusados”

Luego de que El Universal publicara la carta de renuncia de Manuel Vicente Duque como Alcalde de Cartagena, su abogado defensor, Juan Carlos Cabarcas, entregó nuevos detalles sobre las motivaciones que supuestamente llevaron al mandatario a tomar esta decisión. Según dijo Cabarcas, su renuncia se debió a motivaciones personales y no porque se sintiera acorralado por presiones políticas, ni por el proceso de revocatoria en marcha. (Vea aquí la carta de renuncia del alcalde Duque)

El abogado indicó que la renuncia no es un acto de desesperación de ‘Manolo’ y que, contrario a lo que pudiera pensar la ciudadanía, no tiene ninguna incidencia en la acción penal que está en proceso. Asimismo, señaló que esta decisión no tiene vuelta atrás y la carta ya está en Presidencia.

“Es una decisión personal, íntima, consultada con su familia. No surgió ayer ni la semana pasada. La venía pensando desde que se sentó en el banquillo de los acusados y, posteriormente, cuando se le dictó medida de aseguramiento. Este es un acto de amor del alcalde hacia Cartagena. Ahora el proceso legal sigue contra la persona natural, no contra el funcionario”, indicó Cabarcas.

El defensor del alcalde Manuel Vicente Duque negó que la renuncia esté relacionada con el proceso de revocatoria en su contra, la cual estaba a la espera de una fecha para su realización. Sobre este tema, Cabarcas reveló que había hablado con Duque sobre este mecanismo, y este le manifestó que no era ajeno a los costos que implicaba un referendo revocatorio, y prefería que ese dinero se usara en temas sociales.

“Él entendía y entiende que este tipo de gastos no los puede soportar el Distrito y, como un deseo, señaló que prefiere que ese dinero se invierta en algunos de los programas sociales que necesita la ciudad. La renuncia no es un acto de desesperación o un ‘esguince’ a la revocatoria de mandato”, dijo Cabarcas.

Sobre la medida de aseguramiento que tiene actualmente Manolo, el abogado indicó que le parece excesiva porque supuestamente no hay pruebas suficientes para relacionarlo con alguno de los crímenes por los que se le acusa. “Nadie conoce un audio donde salga Manolo en algún componente delictivo”, resaltó.

Por lo pronto, el Alcalde, a espera de que el presidente Santos acepte su renuncia, seguirá internado en la Cárcel de Sabanalarga. El defensor espera que el 30 de noviembre, fecha cuando se reinician las audiencias, se le dé el beneficio de casa por cárcel. A esta audiencia no asistirá Manuel Vicente Duque, según su abogado, para evitar un impacto mediático mayor.

“Sobre su estado físico y anímico, tengo que decir que está muy bien. La última vez que hablé con él estaba organizando un campeonato de fútbol en la cárcel y usando ropa deportiva. Se le veía de buen ánimo”, finalizó el abogado Juan Carlos Cabarcas.