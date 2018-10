Nacidos en 1910 habrían cobrado pensiones en 2017,100 años después

Los supuestos pagos irregulares por más de 4 mil millones de pesos que se habrían hecho desde el Fondo de Pensiones del Distrito a personas que hace más de 10 o más años aparecen como fallecidas, fue tema de debate en el Concejo.

El debate fue posible por la proposición 107 del concejal citante César Pión de La U. Al debate asistieron los citados: contralor distrital encargado, Freddy Quintero; el jefe de la oficina jurídica, Jorge Camilo Carrillo; el tesorero del Distrito, Luis Cano Sedán; el director del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito, Edwin del Portillo, y el director (e) de la oficina de Control Interno del Distrito, Jhonny Rodríguez.

Contraloría investiga

De acuerdo con el contralor Quintero, luego de varios hallazgos encontrados en una auditoría especial, se procedió a hacer la investigación de los supuestos pagos.

“En la auditoría a Secretaría de Hacienda encontramos un pago por $4 mil millones y se solicitaron los respectivos soportes; luego de Tesorería se remiten al Fondo de Pensiones, cuya oficina señala que este pago se debe al cumplimiento de una orden judicial; pero sin embargo, el juzgado determinó que la diligencia no es una sentencia sino un proceso ejecutivo”, señaló el contralor (e).

El funcionario de control fiscal explicó que dentro del expediente, a través de la comisión auditora, se aclaró que el Distrito había realizado el pago de manera efectiva y cuyo registro reposa en actas. “Es por esto, que no entendemos las razones por las cuales desde el Fondo se emite una orden para que se realizara nuevamente un pago, pero con el visto bueno de la oficina de Control Interno, razón suficiente para que la Contraloría investigue qué está pasando y si se habría incurrido o no en un doble pago”, dijo el Contralor.

El funcionario de control fiscal dijo además que en los expedientes que se encontraron en el juzgado que lleva el caso, algunos de estos pertenecen a personas ya fallecidas con fecha de nacimiento de 1910, y que no existen pruebas de que se haya presentado alguna sustitución.

Hablan funcionarios distritales

El director del Fondo de Pensiones, Edwin del Portillo, reconoció que efectivamente ha verificado que existen unas irregularidades en la entidad, pero advirtió que asumió el cargo en agosto.

“Encontramos que en diciembre de 2017 se efectuaron unos pagos a través de unas sentencias judiciales y esta información ya está en conocimiento de los entes de control y a los cuales se les está brindando la información requerida para esta investigación”, reveló.

Pero para el tesorero distrital, Luis Cano Sedán, no hay registro de eso. Dijo que desde su posesión, que fue en mayo de este año, no encontró ningún documento, ni informe de la persona que lo antecedió en el cargo, acerca de las denuncias que se cuestionaban en el debate.

Sin embargo Jhonny Rodríguez, director (e) de la oficina de Control Interno del Distrito, explicó que se hicieron 13 observaciones al caso y que en la auditoría especial se encontró lo mismo que halló la Contraloría. Rodríguez dijo que ese informe se envió a los entes de control judicial y disciplinarios.

El caso en manos de los entes de control

Mientras avanzan las investigaciones, que muy seguramente informarán en su momento los entes de control, el concejal citante, César Pión, manifestó que los funcionarios de todas las dependencias del Distrito deben estar al tanto de lo pasado y lo presente.

“Queda claro que la administración es una sola y no satisface que los funcionarios solo se refieran a su periodo. Sugerimos más organización en lo que tiene que ver al Fondo Territorial de Pensiones y sus pagos”. Entre tanto persiste en la opinión pública la pregunta de qué pasó con los supuestos 4 mil millones que se habrían pagado en esa entidad.

Wong habló

Sobre este caso, la exalcaldesa Yolanda Wong ya había dicho que durante su administración no se efectuaron pagos en el Fondo de Pensiones. “En mi administración no se pagó. A mí me notificaron de una auditoría integral y que cada funcionario debía dar una información. Jamás me informó el contralor que el gerente del Fondo no estaba entregando la información”, advirtió consultada por este medio.

