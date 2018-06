Acueducto de Mahates no puede mejorar si la gente no paga: Giscol Dique

Salvados por la lluvia se sintieron los habitantes de El Remanso, en Mahates, cuando a las 4 de la madrugada de ayer se desgajó sobre todo el territorio un aguacero que abasteció a muchos del agua que venían pidiendo durante una semana.

Son los mismos que el lunes bloquearon la carretera de acceso al municipio porque al parecer llevaban varios días sin que se bombeara el agua, obligándolos a ir a buscarla directamente a la planta de tratamiento del acueducto, pero al notar que esta también se estaba acabando, decidieron protestar para que les dieran una solución.

Ese mismo día la empresa Giscol Dique, operadora del acueducto municipal, buscó las máquinas para solucionar el problema de suministro, originado porque la máquina que bombea el agua desde el canal del Dique se quemó, pero los habitantes del barrio El Remanso dicen que en su caso se necesita una solución de fondo, ya que el agua casi nunca llega a sus hogares.

“Nosotros hemos hecho diligencias, nos dijeron que cambiáramos las tuberías y lo hicimos, las instalamos a los tubos madre, pero nunca nos llega, entonces tenemos que ir a buscarla a las albercas o esperar a que llegue a estas primeras casas, de donde bombeamos para las demás”, indicó Arturo Alfaro, habitante del sector.

En el barrio hay cerca de 140 casas, unas 700 personas que semanalmente deben organizarse para buscar el agua hasta donde llegue, algunas en las tres primeras casas del sector y otros en el tanque del acueducto, de donde sacan el agua sin que haya terminado su proceso de potabilización.

El problema

Haciendo frente a ese problema, muchos habitantes adquirieron ‘bombitas’ para extraer el agua de las tuberías y poder satisfacer sus necesidades, pero ¿cuál es la solución definitiva para esto?

William Martelo, gerente de Giscol Dique en Mahates, aseguró que la dificultad de distribución de agua hacia El Remanso radica en que el municipio tiene algunas tuberías de más de cincuenta años.

“Tenemos unos 7 mil metros lineales de tubería de asbesto, que en verano se sedimenta e impide la circulación del agua de forma óptima, pero ese problema de El Remanso se da más que todo en verano”, explicó.

Martelo también dijo que la empresa, por ser operador constructor sin inversión, encuentra muchas dificultades para invertir en el mejoramiento de la infraestructura del acueducto, sobre todo porque es muy baja la cultura de pago en el municipio, incluyendo a Gamero y Evitar, dos corregimientos a los que también se les presta el servicio.

“Nosotros estamos viviendo de los subsidios, porque la gente no quiere pagar. Entonces los subsidios, que deben ser para inversión, tenemos que usarlos para soportar el peso de los gastos de la empresa”.

En El Remanso, por ejemplo, explicaron que aunque hace unos meses hicieron un acuerdo de pago por 5 mil pesos mensuales por hogar, nunca empezaron a pagar porque nunca llegó el agua.

Pero otros barrios a los que sí llega el servicio, tampoco pagan, según la información entregada por el gerente de la empresa operadora.

Bombeando por sectores

El alcalde de Mahates, Víctor Guerra, y el gerente de la empresa operadora del acueducto, William Martelo, explicaron que desde que se arreglaron las máquinas de bombeo en la bocatoma del acueducto se empezó a bombear el agua hacia diferentes barrios de forma sectorizada.

“Estamos bombeando a los más críticos, normalmente en Mahates el agua se distribuye ocho horas al día para sectores específicos, porque si empezamos a bombear de forma más intensa, la tubería no da abasto y se rompe. No hemos podido mejorar eso porque no tenemos suficientes recursos”, explicó Martelo.

El alcalde Guerra también aclaró a El Universal, que puede que haya sectores en los que el agua demore en llegar porque además de los barrios del municipio deben dedicar un día completo a los dos corregimientos conectados, Gamero y Evitar.