Centro de acopio lechero de San Juan solo funciona al 60 %

Los campesinos del municipio de San Juan Nepomuceno esperan no seguir perdiendo dinero por causa de los bajos precios a los que los comercializadores quieren comprarles sus productos agrícolas, que con gran esfuerzo cultivan y sacan hasta el casco urbano cuando llegan las cosechas.

Por esa razón, centenares de labriegos de esta población de Bolívar piden la operación completa del Centro de Acopio Lechero y Enfriamiento Agropecuario que en el año 2015 les entregó la Gobernación de Bolívar para almacenar lo que producen en el campo diariamente.

Alfonso Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) y representante de los campesinos de ese municipio, no oculta su molestia y advirtió que necesitan que el objetivo para el cual se construyó el Centro de Acopio se empiece a cumplir.

El labriego destacó que la estructura tiene muchas bondades, entre ellas mantener refrigerados los lácteos que producen, pero desconocen las razones por las que eso no se ha podido llevar a cabo; mientras tanto siguen vendiendo la leche a precios irrisorios, que les dejan muy bajas utilidades pese a que existe un cuarto de enfriamiento para almacenarla.

Asegura que tienen muchos aspectos en su contra para seguir en el campo, entre ellos está también el mal estado de las vías de acceso, lo que hace que aumenten los precios del transporte para llegar al casco urbano.

“Desde que le entregaron esa obra a la alcaldía, no sabemos lo que llega ni lo que sale de allí, porque a nosotros no nos tienen en cuenta para nada. Mientras tanto seguimos sin garantías”, dijo el campesino.

Herrera asegura que para cambiar las condiciones en que ellos trabajan en el campo y en la forma en como comercializan todo lo que producen, debe haber alianzas productivas que salgan de allí para ayudar a los campesinos, pero no han logrado que eso suceda.

El líder señaló que desafortunadamente el Centro de Acopio está siendo subutilizado porque a pesar de estar agremiados en organizaciones siguen sin ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones.

“Mientras a nosotros no nos den las garantías para trabajar y comercializar lo que producimos en condiciones de equidad la vida en el campo seguirá siendo igual a la que por muchos años han vivido antes y después de la violencia”, expresó el líder campesino.

Dijo que necesitan un auxilio económico de las autoridades o que las políticas agrarias sean direccionadas a atender las necesidades que ellos tienen, que a garantizar las ganancias de quienes de benefician de lo que ellos trabajan.

En comodato

El alcalde Benito Acosta Vergara, indicó que las instalaciones del Centro de Acopio fueron recibidas por el municipio a mediados del año 2016 de parte de la Gobernación de Bolívar.

Posteriormente y durante un año le fue cedido en comodato al Comité Ganadero municipal, pero este año están tramitando para vincular un aliado estratégico que apoye en la operación y comercialización de la leche que se produce en el municipio.

Acosta dijo que debido a la Ley de Garantías que se implementó durante el primer semestre de este año, suspendieron los trámites para el acuerdo con el aliado comercial y se retomarán nuevamente esta semana para finalizar todo el proceso.

Añadió que allí actualmente están las oficinas de Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y cuatro organizaciones de pequeños productores agropecuarios que están ejecutando proyectos a nivel municipal. Así mismo, los estudiantes del Sena que reciben formación en programas con perfil agropecuario utilizan la sede para recibir su preparación.

Agregó que el Centro de Acopio es un punto donde los campesinos pueden llevar sus productos, mas no se da su comercialización. Lo que pretenden es garantizar que los productores puedan comercializar la leche con precios sostenibles durante todo el año y que les genere mejores ingresos a sus negocios.

Acosta Vergara aclaró que hicieron un estudio de producción lechera entre los asociados del Comité y este arrojó que la producción no es suficiente para la operación del cien por ciento de los tres tanques de enfriamiento, porque cada uno tiene capacidad de 3.000 litros y lo que se recolecta a nivel municipal no alcanza esa capacidad, por eso van a extender la oferta de almacenamiento al resto de los productores municipales no asociados y a otros municipios de los Montes de María.

La obra

El Centro de Acopio Lechero y Enfriamiento Agropecuario, fue construido por la Gobernación de Bolívar en el año 2015, tiene capacidad de almacenamiento de 9.000 litros de leche diario y 30 metros cúbicos de cuarto frío y más de 400 metros cuadrados de bodegas. El objetivo de ese proyecto fue iniciar una cadena de frío a lo largo del municipio, que mejore la competitividad y los precios de las cosechas en todos los períodos del año. La administración del exgobernador Juan Carlos Gossaín invirtió 4.480 millones de pesos en la construcción de los centros de acopio de Arjona, San Juan Nepomuceno, San Pablo y Simití.