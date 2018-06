Primera semana en el sur, sin transporte escolar fluvial

Como si las vacaciones anticipadas por Hidroituango que tuvieron los estudiantes a orillas del río Cauca, en La Mojana bolivarense, no hubieran sido suficientes para atrasar su aprendizaje, decenas de ellos no asistieron a la primera semana de clases por no tener activo el servicio de transporte escolar.

Un cuarto de la población escolar

Los afectados son 62 estudiantes de la jornada regular y otros 48 de clases sabatinas de la Institución Educativa de Galindo, que deben llegar al colegio por la vía fluvial, y que son cubiertos por la alcaldía municipal para garantizar el acceso a la educación.

“Llevamos una semana y no han podido ir, porque estas veredas de La Encaramada, La Raya y Playitas, solo pueden ir por el río. Estamos como a una hora de distancia”, explicó una madre de familia de La Encaramada.

Ella tiene cinco hijos, que cursan séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, y han estado en casa desde principios de mayo, cuando por la alerta emitida en Hidroituango, se suspendieron las clases y luego se adelantaron las vacaciones de mitad de año.

La mujer explicó a El Universal que se les hace imposible costear los gastos de transporte para los menores, pues un solo pasaje hasta Galindo cuesta 10 mil pesos y solo ella que tiene cinco menores, tendría que conseguir a diario 100 mil pesos.

Quieren tomarse el colegio

El rector de la institución, José Alberto Silva, contó que varios padres lo han llamado porque quieren tomarse el colegio para que agilicen la contratación, ya que los conductores le dijeron a la comunidad que no trabajarían hasta que les paguen el dinero que les deben.

“A mí me da miedo que los estudiantes tampoco vengan este lunes, porque serían dos meses sin estudiar, sin prepararse para las pruebas que se vienen y entre más tiempo pase, más difícil será la adaptación”, enfatizó Silva.

Los estudiantes que no asisten a la institución, son una cuarta parte de la población escolar. Los de jornada regular entran a las 7 de la mañana y salen de la institución a la 1 de la tarde, cuando regresan a casa en las lanchas contratadas.

“Debieron preverlo”

Aunque intentamos comunicarnos con el alcalde de San Jacinto del Cauca para conocer su respuesta, no fue posible. Una fuente nos contó que el problema es que los recursos de educación para este tema, no habían sido girados, pero que la próxima semana el problema estará resuelto.

El secretario departamental de Educación, Robinson Casarrubia, explicó que desconocía el caso, pero que de inmediato emitirían una circular a la alcaldía municipal, pues esta recibe recursos de calidad educativa para garantizar el acceso de los estudiantes.

“Cada municipio prioriza en qué se gastará el dinero de calidad y en este caso, el transporte de esos estudiantes es responsabilidad del municipio. Tal vez las contrataciones se han atrasado, pero el alcalde debía prever esto cuando adelantamos el calendario en esa zona”, puntualizó Casarrubia.

