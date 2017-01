“Beber agua de mar me curó”

María Antonella Marchese es una argentina que afirma obtener del océano la mejor medicina. Sufría de rinitis, de asma, de alergia de todo tipo, y la primera vez que le hablaron de tomar agua de mar, no le tuvo mucha confianza. Dice que se curó de todas sus afecciones gracias a este tratamiento que entró a su vida hace dos años.

Fernando Valdez, su novio, también argentino, fue quien estuvo más abierto a probar este recurso milagroso. Él sufría de colon irritable y estrés. También se curó.

Por situaciones de la vida se conocieron y ambos emprendieron un viaje para mostrarle al mundo las bondades de la talasoterapia, y la terapia de curación por medio de la ingesta y baños de agua de mar.

Esta terapia tiene sus orígenes con el fisiólogo y naturalista francés, René Quinton, quien luego de enfermarse de tuberculosis, trasladarse junto al mar y curarse, empezó a estudiar a profundidad la composición química del agua del mar, según él, muy semejante a la de la sangre de los vertebrados. Él siguió los trabajos del fisiólogo Claude Bernard.

Hoy, Fernando y Antonella hacen parte de “Agua de mar”, una comunidad mundial de promotores con médicos, biólogos y todo tipo de profesionales, que investigan, prueban, promocionan y obtienen beneficios del agua del mar.

“El ser humano es 70 % agua muy parecida al agua de mar, la diferencia es que el océano tiene 36 gramos de sal por litro y nosotros 9 gramos”, empieza Fernando.

La Organización Mundial de la Salud advirtió hace poco que las aguas de mar y saladas pueden contener microorganismos que pueden ser patógenos, incluyendo bacterias, protozoos y virus, pero esto no impide que esta pareja continúe con su tratamiento.

“Por lo general quienes rechazan esta terapia, tienen los mismos mitos, lo que más le preocupa a la gente es que está contaminada. Y el mar por sí mismo tiene un proceso de regeneración y limpieza”, continúa.

Para tomar esta agua, Fernando explica que la persona debe sumergirse hasta el hombro, en un área donde no haya desembocaduras de río, ni de cloacas cerca, donde no hayan bañistas, ni barcos o motos, tomar una botella cerrada y destaparla en la mitad del cuerpo de agua. No en la superficie, no en el fondo, sino en la mitad.

¿Cómo tomarla?

“Nosotros recomendamos el agua pura, hipertónica (en mayor concentración) y para quien comience, tomarla isotónica, un cuarto de agua de mar y tres cuartos de agua dulce, en la proporción justa de nuestros líquidos internos. Si le damos a nuestro cuerpo lo que pide se regenera solo. Hay muchas patologías, para las que conviene tomarla pura para realizar una depuración, para limpiarnos y comenzar a funcionar bien”, dice María. De la isotónica, afirman que tomar medio litro al día está bien.

María, incluso, dice que se la toma con un poquito de limón porque “le da un sabor riquísimo”.

El agua también puede guardarse en la casa. “El sol hace que el plástico despida químicos, así que es mejor guardarla en un lugar oscuro y fresco”. Él deja reposar el recipiente todo un día para que la arena pase al fondo y luego lo lleva hacia otro lado. Afirma que en envases de vidrio puede estar años y es más recomendable.

Fernando y María quieren que la gente pruebe la talasoterapia y que además adopten estilos de vida saludables, tomando de la naturaleza los recursos. “No queremos que la gente nos crea”, afirma, “queremos que investiguen y que encuentren por sí mismos el beneficio”.