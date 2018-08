Así denunciaba Pirry en 2007 la explotación sexual en Cartagena

*Candy, es una de los cientos, tal vez miles de niñas prostitutas que hay en Cartagena, nadie sabe cuantas son, nadie las ha contado, lo que es un hecho es que se han convertido en una de las principales atracciones de una ciudad que se está transformando de baluarte histórico en puerto de turismo sexual, un puti club amurallado*

El anterior es uno de los apartes contados por el periodista colombiano Guillermo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, quién denunció en el 2007, con el documental, ‘Fantasmas en la ciudad de piedra’ la situación social y política de Cartagena de Indias.

Un reportaje que desató polémica por abordar flagelos como la pobreza, el embarazo adolescente, las pandillas y el turismo sexual, narrados por habitantes de zonas y comunidades vulnerables de la ciudad.

“A mi me gustan más que todo los extranjeros, porque son los que le pagan mejor a uno”, decía Candy, una joven y madre adolescente residente en las faldas de La Popa.

Pirry mostró sin tapujos el “negocio” del turismo sexual en el Corralito de Piedra basado en testimonios de niñas, algunas menores de edad, y los llamados ‘proxenetas’. (Lea:Desmantelan red de prostitución, que operaba en el Centro de Cartagena)

Sin embargo, el documental fue rechazado por el alcalde de la época, Nicolás Curi, quién calificó de “seudoperiodista” al cronista y lo acusó de “dañar la imagen de la ciudad”.

“Esa no es una ofensa sino una calificación que yo le doy, porque no tengo la certeza de que un periodista de talla se dedique a hacerle daño a la ciudad más bella de Colombia y patrimonio de los colombianos y si el alcalde no reacciona ante una ofensa a la ciudad, yo me pregunto ante qué va a reaccionar", fueron las declaraciones del exalcalde.

Once años después, la operación Vesta I, organizada por la Fiscalía General, Migración Colombia, la Dijín de la Policía Nacional y la agencia HIS de los Estados Unidos, reveló la mayor red de proxenetismo en Cartagena y con ello, la captura de 18 personas vinculadas a prácticas con menores de edad en sectores turísticos.

En el operativo se destacó la captura de Liliana del Carmen Campos Puello, alias ‘la Madame’, quién para el ente investigador, es una reconocida líder de una red de proxenetismo en la Heroica y la captura del capitán Raúl Danilo Romero Pavón, conocido como el ‘depredador’ sexual que tatuaba a sus víctimas con su nombre luego de abusar de ellas.