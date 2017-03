Conmoción en Cartagena: otro descuido fatal con una menor

En Cartagena aún no se alcanza a digerir el dolor que causó aquel lamentable caso de una niña de 4 años, a la que el año pasado hallaron muerta dentro de una ruta escolar en Bocagrande, cuando un caso similar vuelve a sacudir a la ciudad. (Lea:Muere niña de cuatro años que al parecer fue olvidada dentro de un vehículo)

Esta vez, el escenario del lamentable suceso fue el barrio Armenia, que está junto a Piedra de Bolívar. Ayer, una pequeña, que paradójicamente también tenía 4 años, fue hallada muerta dentro del carro de su abuelo. Un descuido también generó el triste desenlace.

La menor era de nacionalidad venezolana y su madre, Yarimar del Carmen Álvarez López, es oriunda de ese país. Su padre, Carlos Banegas Balseiro, es taxista y líder comunal. La niña vivía con su padre en la carrera 47 de barrio Armenia. Muy cerca reside su abuelo paterno, Luis Alberto Banegas Mendoza, quien tiene 77 años.

Un tío de la menor, contó que ayer a mediodía Luis Alberto abordó su carro, un Kia Picanto de color gris, para ir a buscar a cuatro nietas que estudian en el colegio San Juan de Damasco, en Bruselas. La niña de 4 años le dijo que quería acompañarlo y el hombre de tercera edad accedió.

Se llevó a la niña de 4 años y recogió a sus otras cuatro nietas. Al llegar a su casa en Armenia, ocurrió una confusión fatal. El mismo tío de la pequeña de 4 años indicó que al llegar a la casa del abuelo en Armenia, las hermanas bajaron, menos ella. “Las hermanas pensaron que la niña se había quedado con el abuelo, mientras que el abuelo pensó que la niña había bajado del carro y se había ido con sus hermanas”, relató el tío.

Todo indica que la niña se quedó dormida en el puesto de atrás del vehículo, y tiempo después se habría asfixiado sin que alguien se percatara de ello. A las 2:30 de la tarde, el horror quedó al descubierto y dejó paso al dolor. A esa hora, el hombre de 77 años iba a llevar a una cita médica de control a su mujer y cuando abrieron el vehículo encontraron a la niña desvanecida.

Los familiares de la menor intentaron hacer que reaccionara, pero todo fue en vano. Por eso, su abuelo la llevó de inmediato al Hospital Universitario del Caribe. Allí, la médico de turno que la recibió confirmó que no tenía signos vitales. Le hicieron un proceso de reanimación, pero fue en vano. La muerte era un hecho.

El cuerpo de la menor fue llevado a la morgue de Medicina Legal, donde ayer mismo se reunieron los parientes de la pequeña. Allí, fueron varias las escenas de dolor las que se vivieron. Un dolor que cubre a toda una familia y un descuido con un menor que vuelve a conmocionar a la ciudad.

El general Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señaló que miembros de la Unidad de Infancia y Adolescencia de esa institución realizaron las indagaciones preliminares del caso, en busca de aclarar lo ocurrido.

“Infortunadamente no vamos a recuperar la vida de la menor, pero sí lamentamos el hecho. Le recordamos a todos los adultos responsables de menores de edad, en especial a los que tienen bajo su cuidado a niños de estas edades, de 4, 3 y 2 años, de que estos no van a poder desarrollarse sino tenemos un debido cuidado responsable con ellos, sobre lo que están haciendo, ya que su vida depende de las actuaciones que nosotros realicemos. Les vamos a exigir a las autoridades una investigación exhaustiva en este caso, que ante el duelo de los familiares se esclarezcan los hechos y coloquemos sanciones ejemplarizantes para que no se vuelvan a repetir”, indicó Fernando Niño, secretario del Interior del Distrito.

Así va el caso del colegio

El 27 de septiembre del año pasado hallaron muerta a una niña de 4 años en una ruta escolar de un reconocido colegio en Bocagrande. En un descuido, la niña fue dejada olvidada dentro del vehículo y luego fue hallada por el conductor. La llevaron al hospital de Bocagrande, pero ya estaba muerta. Por el hecho, son procesados penalmente el conductor Amaury Torres Cardona y la coordinadora de la ruta, Yeimi Victoria De Voz Díaz. Estas dos personas se presentaron voluntariamente en la Fiscalía a finales de enero, para asumir el proceso penal que cursa en su contra. Ese día, en audiencia, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio culposo. Las dos personas asumen el proceso en libertad. (Lea:Así ocurrió caso de niña que murió dentro de van escolar)

La Superintendencia de Transporte también investiga a la empresa Renaciente, que estaba a cargo de la van que servía como ruta escolar en la que murió la niña, con el fin de aclarar el hecho a plenitud.