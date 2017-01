“Damos gracias a Dios de que está viva”: tío de joven hallada golpeada

Jasmín Álvarez Romero es una joven bonita. Estudia salud ocupacional en la Fundación Tecnológica Alfonso de Arévalo (Tecnar), y a sus 24 años, además de estudiar, trabaja en la Clínica Higea. Sus amigos, que no son pocos, dicen que es una joven sociable, emprendedora y entregada a sus proyectos. Lo que no entienden estos, además de sus familiares, es por qué fue víctima de una agresión tan brutal, que llegó al punto de dejarla al borde de la muerte.

La joven desapareció el sábado en la madrugada luego de tomar un taxi en inmediaciones de La Castellana, pues iba hacia su casa en Crespo. Ayer en la mañana, la hallaron inconsciente en un sector enmontado que está junto al Anillo Vial, frente a la entrada de la vía que lleva a Pontezuela. Tenía golpes y raspaduras por todas partes. Pero, ¿quién y por qué atacó de tal manera a la joven estudiante? ¿Se trató de una agresión sexual, de un ataque directo o acaso la agredieron por oponerse a ser atracada?

Esas son las preguntas que tratan de descifrar las autoridades. Hay un hombre al que detuvieron ayer por el hecho, quien es conductor del taxi en el que salió Jasmín antes de desaparecer.

“Le dieron escopolamina”

Javier Méndez, tío de Jasmín, explicó que esta se crió en Getsemaní, pero luego se mudó a Crespo. Contó que el viernes en la noche salió con unos amigos, con quienes estuvo hasta la madrugada del sábado. A las 3:45 a.m. de ese día, la joven salió de la discoteca Green Moon, que está junto a la avenida El Consulado, en el sector de La Castellana. Tomó un taxi para irse a su casa y el amigo que la acompañó anotó las placas del vehículo de servicio público (SPH-319).

Pero Jasmín nunca llegó a su hogar. Su madre dice que a las 6 de la mañana, al ver que no aparecía, le mandó un mensaje a su celular por Whatsapp. “A las 6 de la mañana le escribí, pero no me contestó. Yo tenía una inquietud, sabía que algo le pasaba”, dijo entre lágrimas la madre de la joven.

Las horas pasaban y Jasmín no aparecía. Sus familiares empezaron a llamar a sus amigos más cercanos y fue así como hicieron contacto con el joven que la acompañó a coger el taxi. “El joven nos dio las placas del taxi y empezamos a averiguar por nuestra cuenta, luego de denunciar la desaparición ante las autoridades. Descubrimos quién era la dueña del taxi y la llamamos. Ella dice que el taxi no trabajó la madrugada de ayer -sábado-, pero lo raro es que al contactar al hombre encargado de conducir ese taxi y hablar con él, este dijo que sí trabajó en el vehículo. Aceptó que recogió a mi sobrina frente a Green Moon, pero asegura que la dejó en el CAI de Crespo, a solo cuatro cuadras de su casa, y que de ahí no supo más de ella. Es contradictorio lo que dicen la dueña del carro y quien lo conduce. También sabemos que la placa del taxi fue ‘gemeliada’. Eso fue denunciado hace un año y no entendemos por qué en esa situación el carro seguía transitando”, relató Javier Méndez. Pese lo que indica este, el general Luis Poveda, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que el taxi “existe y es legal”.

Jasmín no aparecía y miembros del Gaula de la Policía Metropolitana y de la Fiscalía la buscaban. Pero su mala hora se develó ayer, a las 10:15 de la mañana, en un sector enmontado. “Se encuentra a esta joven en el kilómetro 4 de la vía a Manzanillo -Anillo Vial-. Un mototaxista la vio y dio la ubicación a la Policía. Se ubicó y se trae a la Clínica San José de Torices. Le hacen exámenes para establecer si hay sustancias tóxicas en su organismo o si tuvo alguna violencia sexual”, indicó el general Poveda. La familia Álvarez indicó que lo único de valor que llevaba era su celular y este se lo robaron.

Debido a la gravedad de su estado, Jasmín fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se conoció que le practicaron exámenes neurológicos, a los que ha respondido negativamente. “Jasmín está delicada, tiene signos vitales, pero está inconsciente. Parece que le dieron escopolamina. Podría ser que el taxista tenga algo que ver porque se contradice. Estamos angustiados por el estado de Jasmín, pero damos gracias a Dios de que está con vida”, dijo el tío de la joven.

El Comandante de la Policía Metropolitana confirmó que el conductor del taxi fue conducido a la sede de la Sijín. “Está siendo entrevistado para aclarar la hora en la que él recoge a la joven, dónde la deja, y podemos así nosotros hacer una trazabilidad para ver si lo que él está diciendo es cierto. El conductor acepta que él tomó la carrera y dice que dejó a la joven frente a su residencia en Crespo”, concluyó el general Poveda. Las autoridades siguen con las indagaciones.