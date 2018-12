“David Camacho era el verdadero dueño del contrato”: Fiscalía

Todo un monopolio de contrataciones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) habría montado David Camacho Benítez en Cartagena. La Fiscalía, en la audiencia de imputación de cargos, lo señala como el ‘zar’ de las contrataciones de los alimentos y el dueño de todos los realizados. Eso no es todo, sus presuntos actos punibles habrían llegado hasta otras ciudades de la Costa, manejando, según la Fiscalía, los proveedores, transporte y cuentas bancarias.

Según el ente acusador, por las irregularidades en los dos contratos celebrados: urgencia manifiesta en abril de 2016 y la licitación pública en agosto del mismo año, se habría presentado un detrimento patrimonial de más de $4.540 millones.

El juez 12 Penal Municipal con función de Control de Garantías oficializó las imputaciones que el ente acusador le dio al exalcalde Manuel Vicente Duque; el exsecretario de Educación, Germán Sierra Anaya; la funcionaria de la Secretaría de Educación, Mayiris Gómez Ballestas; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Muñoz; la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Mercado, y a David Camacho Benítez.

Sin embargo, Sierra Anaya ni Mayiris Gómez se allanaron a los cargos que les imputó la Fiscalía, mientras que los otros cuatro procesados responderán el cuestionamiento el lunes en la tarde, cuando se retome la audiencia concentrada y después se defina qué medida se toma con los seis procesados.

“A partir de este momento tienen la calidad de imputados, entonces están vinculados formalmente al proceso con vigencia del 30 de junio de 2019. De cierta forma, como lo indicó la Fiscalía, hubo una apropiación y se quedaron con plata que no debían quedarse”, dijo el juez de garantías.

El material probatorio revelado por el ente acusador incluye facturas de compras ‘irreales’, es decir, que se cobraron pero no se entregaron los productos; compras de productos en tiempo donde no había estudiantes en clases, sobrecostos en productos y entrega de cheques por más de 100 millones de pesos a David Camacho. También la justificación de que la urgencia manifiesta no era procedente, porque los recursos estaban disponibles desde diciembre de 2015.