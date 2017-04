"Salí a comprar una gaseosa cuando se desplomó el edificio": obrero que se salvó

Dicen que cada quien tiene escrita la hora y el día de su muerte, pero a Gabriel Ladeo, uno de los obreros que trabajaba en el edificio que se desplomó en Blas de Lezo, no le tocaba este jueves.(Lea: Confirman cuatro muertos y ocho heridos tras desplome de edificio)

El hombre, quien llegó hace dos meses de Córdoba a trabajar en la obra, relató a eluniversal.com.co que se salvó porque salió a comprar una gaseosa para refrescarse. Con él salieron tres trabajadores más. Minutos después, se vino abajo el edificio.

"No vi cuando el edificio se derrumbó, pero si alcancé a escuchar el estruendo. Los compañeros sí comentaron que el edificio amaneció con un hueco, pero a uno le dicen a veces las cosas y no presta atención (...) Si Dios me dejó acá abajo, por algo sería. No sé qué voy a hacer, será pedirle a Dios que me ayude, él es el que sabe lo que hace con uno", contó el hombre aún conmocionado por la tragedia.(Vea también:#DesdeElDroneEU: Así se ve la tragedia del colapso del edificio en Blas de Lezo)

Asegura que más de 30 personas, entre esos venezolanos, trabajaban en la obra, pero desconoce su suerte. "Los nombres a uno se le escapan, pero por cara sí sé que faltan muchos de mis compañeros", anotó.

Existe mucha confusión sobre la cifra real de personas que estaban al interior del edificio, y las autoridades aún no dado un parte oficial. Entre tanto, no cesan las acciones de los organismos de socorro para tratar de encontrar más sobrevivientes. (Le puede interesar: Se desploma edificio en construcción en Blas de Lezo).