¿Por qué tu computador no puede apagarse como las luces de tu casa?

Usualmente apagar alguna cosa implica algo tan sencillo como rotar la llave, presionar un botón o girar una perilla. Sin embargo, cuando se trata de computadores esta pequeña acción se convierte en un proceso complicado y dispendioso. Aunque no es difícil hacer clic en “inicio” luego seleccionar “apagar” y luego confirmar si estás completamente seguro de que quieres apagar, el computador no apaga inmediatamente como las luces de tu sala, el aparato empieza un proceso que puede durar valiosos minutos de tu tiempo cuando solo quieres ir a la cama después de largas horas de trabajo.

El proceso

La solución más rápida que muchos encuentran es “forzar el apagado” dejando presionado por 5 segundos el botón de la torre o laptop hasta cortarle la energía al aparato. Para poder saber la razón por la que esta acción puede terminar catastróficamente, lo primero es entender el proceso que inicia tu computadora cuando apagas de forma recomendada.

Una vez haces clic en “apagar”, el sistema operativo ejecuta comandos para poder proteger toda la información que tienes almacenada. No solo estamos hablando de esas hermosas fotos familiares o ese importante informe semestral que tanto tiempo te tomó redactar. También estamos hablando de configuraciones, programadas instalados y hasta modificaciones de registros que tu sistema operativo hace en segundo plano sin que te des cuenta.

Uno de los primeros pasos que hace el sistema operativo es un llamado a los programas (tengan ventanas abiertas o ejecutándose en segundo plano) para que terminen sus procesos porque ya es hora de apagar. Míralo como si el sistema operativo fuera una mamá intentando que sus hijos los programas recojan sus juguetes, se laven los dientes y se pongan la pijama porque ya es hora de ir a la cama. Es por esta razón que uno de los primeros obstáculos que encuentras, al ordenar que el equipo se apague, es que aparezcan todas esas ventanas para que guardes los cambios en ese archivo de word, la foto que estás editando o esa película independiente como proyecto universitario que estuviste editando toda la noche y en la que invertiste todos tus ahorros y la voluntad de tus amigos para hacerla una realidad (historia real).

Esta acción del sistema operativo es importante porque los programas y servicios podrían estar en medio del proceso de escribir información en tu computadora. Escribir información en el ordenador es algo que se hace todo el tiempo mientras usas el sistema operativo y puede ser desde la actualización de un programa, hasta la descarga de un archivo en el navegador o el simple cambio de un registro importante para el sistema.

¿Qué pasa si fuerzo el apagado?

Sencillamente corres el riesgo de que cualquier información en tu computadora se corrompa o simplemente se destruya para siempre. Hacer esto es tan parecido a jalar el cable del horno sin antes revisar que el pastel que está dentro está listo o no. De la misma forma en que ese pastel puede ser algo que quieras comer o no, tu computadora no sabrá si le será posible traer de vuelta todas las informaciones y procesos que interrumpiste sin aviso alguno. Como mencionamos líneas arriba, esto también afecta a archivos y registros importantes para el correcto funcionamiento del sistema operativo por lo que la próxima que enciendas tu computadora este quede inservible porque no encuentra lo que necesita para iniciar el software o atrapado en un interminable loop de procesos interrumpidos. Por esta razón es que aparecen los mensajes para verificar el disco duro después de forzar el apagado de un computador y luego encenderlo nuevamente.

Todos hemos pasado por ahí...actualizaciones de sistema operativo cuando apagas que pueden durar toda la noche. Hay una razón muy importante por la que la pantalla dice explícitamente “por favor no apague el equipo”. Si fuerzas el apagado puede que pierdas uno que otro archivo y el sistema operativo sea lo suficientemente robusto para recuperar registros interrumpidos y demás, pero apagar el PC durante una actualización de software puede desembocar en problemas aún más graves que le impidan si quiera ser utilizables. Lo más sensatos es dejar el computador realizando su proceso y confiar en que se apagará sin problemas.

¿Qué hacemos?

Lo mejor es apagar correctamente el computador y recurrir al switch del PC solo cuando sea estrictamente necesario. Si la pantalla está completamente congelada y no reacciona debes cortar la corriente y rogar porque no le pase nada al software, después de todo el hecho de que esté congelado implica que no saldrá de ese proceso interrumpido.