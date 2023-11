Lina Espinosa, una recicladora que le apuesta a mitigar el cambio climático

“Uy, no. Imagínate, ¿a ese indigente?”, cuestionó una mujer a otra que le hizo esta sugerencia. Ella le explicó que, contrario a lo que muchos pueden pensar, esa persona no siempre es un habitante de calle que se rebusca con el reciclaje -quizás- para sostener vicios. Y le reiteró que, de hecho, por lo general se trata de un reciclador de oficio, un trabajo que por fortuna cada vez es más dignificado.

“La gente muchas veces vive confundida. No todos los recicladores son indigentes, porque los recicladores no somos indigentes, muchos nos hemos capacitado para reciclar, pero nos tratan como indigentes porque hay muchos que salen a reciclar mal presentados. No es que tengamos que ir como quien va para una oficina, pero por lo menos llevar zapatos, un buen suéter y pantalón”, comenta.