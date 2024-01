Universidad del Rosario patentó fórmula para proteger la memoria de las abejas

Investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, en colaboración con la Universidad de Arizona y la Universidad Javeriana, patentaron una fórmula innovadora diseñada para proteger el cerebro de las abejas y otros polinizadores expuestos a insecticidas.

Esta patente, otorgada por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido en enero de 2024, representó el primer invento con protección de propiedad intelectual internacional de la Universidad del Rosario.

Este avance es relevante para la preservación de las aproximadamente 20 mil especies de abejas en todo el mundo y tiene un impacto significativo en la lucha contra la disminución de estos polinizadores y sus habilidades de aprendizaje. Lea: Abejas en Suiza están enfermas y podrían desaparecer en uno o dos años

El profesor Andre Josafat Riveros, líder de la investigación, destacó la importancia del invento en el contexto de la disminución global de polinizadores que se enfrentan a la pérdida de memoria, dificultad de aprendizaje y otras alteraciones debido a insecticidas de síntesis química.

Riveros resaltó que las abejas son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas naturales y la producción de alimentos para la humanidad.

“En otras palabras, tienes a una abeja que no sabe dónde están las flores, que si llega a ellas tal vez no recuerde en qué lugar está la colmena, sin suficiente fuerza para moverse entre las flores de manera eficiente y que no se pueda defender si se encuentra con virus u otros patógenos”, detalló Riveros.