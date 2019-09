278 accidentes han involucrado un bus de Transcaribe en 2019

¿Qué se está haciendo?

Mientras algunos ciudadanos sostienen que las imprudencias se cometen por la falta de puentes peatonales en la ciudad, para otros, es tan breve como la falta de educación vial. Al consultar con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, sobre qué se está haciendo para disminuir la accidentalidad en la ciudad, la respuesta es sencilla: campañas y capacitaciones.

El Código de Tránsito establece que cuando el peatón obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás personas o que no cumpla las normas y señales de tránsito que le sean aplicables o no obedezca las indicaciones que les den las autoridades de tránsito, debe asistir a curso de dos horas sobre normatividad de tránsito, y de no hacerlo, se le hace efectiva la sanción que es del pago de 4 salario mínimos diarios, lo que corresponde a casi 100 mil pesos.