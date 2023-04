$75 mil millones en luz se robaron en el 2022 en la región

Con respecto a la posición del presidente Gustavo Petro de regular los servicios quitándole este poder a la Creg, Lastra estableció: “Todo lo que sea de buena voluntad será bien recibido. No nos cabe la menor duda de que el Gobierno tiene el mayor interés en que el servicio sea eficiente y que la tarifa sea justa. Nosotros no sacamos nada teniendo usuarios insatisfechos, por lo que queremos mandar el mensaje que como empresa confíen en nosotros de que estamos haciendo todo lo necesario para mejorar el servicio”.

Con respecto a las alzas mes a mes en los recibos y eventuales motivaciones políticas, el gerente Lastra Fuscaldo expuso lo siguiente: “Aquí no es de señalar culpables ni responsables, sino entender un poco el contexto y las competencias que tiene cada actor en un sector como el de la energía eléctrica. Tenemos un ente regulador, que es el que marca la pauta para determinar el costo de la tarifa, que no es necesariamente o solamente el costo del distribuidor y comercializador, sino todo el componente de la generación; es un negocio el de la transmisión, el transporte de la energía desde los embalses, de las térmicas a los municipios, a las ciudades. Es otro negocio el de la transmisión y está el distribuidor y comercializador de energía, como es el caso de Afinia. Todo esto se suma y da un costo que se le traslada al usuario. Nosotros donde intervenimos es en el costo de la comercialización y de la distribución, y ahí está el componente de pérdida de energía, que es la explicación que merecen los usuarios del porqué las pérdidas de energía llamadas no técnicas o irregularidades, conocidas coloquialmente como robos de energía, se les están trasladando a todos ellos”.

Indicó que cuando se establecieron decisiones de la CREG en el 2019, era con la intención de buscar una solución. “Nadie contó con que el alza iba a ser tan veloz. Lo que se esperaba que iba a ser un incremento en cinco años de casi el 45%, se produjo en dos años por el IPP. Cuando hicieron esa fórmula partían de la base de que iba a haber un incremento, que iba a haber unos años duros en los cuales los operadores tenían que hacer las inversiones para controlar las pérdidas y cuando ya no existiera esa posibilidad, ese beneficio, llamémoslo, ya los operadores de la Costa se iban a enfrentar a sus propias eficiencias o ineficiencias, pero ya se suponía que se había controlado y de hecho nosotros venimos de un de un porcentaje de nivel 1 de 30 por ciento; en el 2021 fue del 27 y ya estamos en el 26, incluso 25.9”, reiteró.

Y continuó: “La idea es llegar este año al 23 y así ir por una senda de disminución para llegar en el 2030 al 13%. Pero estas pérdidas que nos las permite cobrar la regulación por el uso de la figura de la opción tarifaria no se han cobrado plenamente y el saldo por desplazar esos cobros está por el orden de 1,3 billones de pesos, que es como una cuenta por cobrar al usuario. Nosotros pedimos al Gobierno que piense en servir de garante para conseguir recursos a más largo plazo con algún organismo internacional o por una fuente diferente y no salir a cobrar ese saldo en el corto plazo, o buscar una fuente de donde esto se cubra y no se le traslade al usuario. Si por el problema que hay en la Costa no se toman correctivos, esto puede afectar el sistema en general en Colombia. No puede mirarse como que es un problema solo de los costeños. El llamado es a que todos nos concentremos en resolver el problema”.

Promedio de pérdidas

“Nosotros planteamos hacer un promedio de las pérdidas de la Costa con un promedio de las nacionales y buscar un ponderado entre las dos y decir que vamos a cubrirlas entre todos, todos ponen. Eso en el interior obviamente no gusta, pero es una solución a nivel general que podría entrar en discusión, presentar una propuesta, eso no está prohibido. Otra cosa es que hay gente que no esté de acuerdo, pero hay que buscarle la lógica y el entendimiento a la propuesta. El sistema debe ser resuelto, no por un millón 700 mil usuarios que es lo que tiene Afinia o tres millones con Aire-e, sino empezar a ver si se resuelve entre los 16 millones de usuarios que hay a nivel nacional. La factura nos disminuiría 50.000 pesos mientras que en otras empresas del Interior subiría entre 46.000 entonces eso es justicia. Es equidad la propuesta que nosotros le elevamos al Ministerio, entonces en una decisión así para nosotros representa mucho en disminución en pesos, pero a nivel nacional el incremento es muy poco, entonces es para revisar. No vemos por qué debe causar tanto temor una propuesta en este sentido. Pero esa no es la única propuesta, nosotros hemos presentado varias y vemos muy positivo que se esté planteando un Fondo de Estabilización. Es muy bueno que las pérdidas sean reconocidas a través de una fuente diferente al bolsillo de la gente”, agregó Lastra.

¿Por qué tienen que pagar las pérdidas los usuarios?

“En eso tiene razón, pero no nos olvidemos que este servicio en la Costa viene de un deterioro, entonces aquí hay que separar el servicio que se venía prestando en la Costa con los nuevos operadores; los nuevos operadores llegan y encuentran un problema, y llegan a resolver el problema... entonces lo que hay que determinar es esas fuentes de financiación de las pérdidas”, reiteró el gerente general de Afinia.

Y continuó: “Para las no técnicas, que se busquen fuentes diferentes a las que hoy aplican en este modelo regulatorio. Hay que buscar una fuente en una cuenta alternativa, puede ser una de las soluciones. Este es un un sistema en donde toda entrada de energía a la red genera técnicamente unas pérdida. La energía se sale de la red, así como el agua se sale de los tubos; pero entonces, si es una empresa eficiente, las pérdidas deberían estar por debajo del 12%, de pronto en un dígito, como lo tenemos en el grupo de EPM; son pérdidas muy controladas porque son empresas maduras. Nosotros aspiramos a que en el 2030 las pérdidas de energía estén en un 13%, pero que en general todas las pérdidas de Afinia sean un 13%. En pérdidas estamos hablando que Afinia ya por cada punto de pérdida de energía, un punto porcentual, son 75.000 millones de pesos y estamos hablando de pérdidas del 26%”.

“Entonces son cifras astronómicas que deben ser corregidas, pero para corregirlas hay que invertir en la en la fortaleza de las redes y de todo los circuitos y el sistema eléctrico como tal, y para eso son las inversiones. Tenemos destinados al 2030 unos 11 billones de pesos. Esto requiere de grandes esfuerzos económicos”, recalcó.