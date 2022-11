¡A cualquiera le pasa! ¿Qué hacer si envías una transferencia equivocada?

(Lea también: ¿Por qué Nequi se cae tanto? Así se ven afectados los cartageneros)

Con unos tragos encima, y en la madrugada de un fin de semana no tenía cabeza para resolver el inconveniente, sin embargo, la joven en la mañana del lunes a primera hora se puso en la tarea de investigar a quién le transfirió su dinero. “Estaba desesperada porque un amigo me había pagado los setecientos, pero me dijo que esa era la plata de su arriendo y como sea se los tenía que devolver”, contó.

Al momento de reportar una queja, algunos casos son tan comunes que se hace muy fácil encontrar una solución; sin embargo, otros parecen más difíciles de resolver, sobre todo si se trata de un error humano. “Yo busqué en todas partes y a muy poca gente le había pasado lo mismo que a mi, y si les pasaba hacían el procedimiento que no era. Yo llamé al banco para que me resolvieran el problema, pero me dijeron que no había nada que hacer. También traté de buscar las quejas más comunes y lo que me pasó a mi al parecer era poco común”, explicó García.