Adjudicación de la APP del canal del Dique quedará en manos del gobierno Petro

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, confirmó a La W Radio que la adjudicación del megaproyecto ya no se realizará esta semana sino que quedará en manos del gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.

Luego de que se anunciara que la adjudicación del megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” ya no se iba a realizar hoy 4 de agosto, sino mañana, 5 de agosto, el proceso tuvo un nuevo revés.

Alerta de la Contraloría El reporte emitido por la Contraloría General de la República, alerta a la Procuraduría General de la Nación sobre la oferta que presentó la firma Sacyr, la cual en su concepto no cumple con los requisitos necesarios para que se le adjudiquen las obras.

Con relación a las declaraciones de la futura ministra, señaló que el proyecto no requiere de licencia ambiental pero que si el siguiente gobierno así lo considera, el concesionario puede tramitarla en la etapa de preconstrucción del proyecto, es decir, en los 18 meses siguientes a la adjudicación.

Igualmente, diversas comunidades de la zona de influencia del Dique, también se han manifestado en contra de la adjudicación asegurando que el proyecto no se ha socializado lo suficiente.

Recientemente, Susana Muhamad, ministra de Ambiente designada por el presidente electo, Gustavo Petro, hizo críticas al proyecto, asegurando que el instrumento ambiental que tiene no es el adecuado.

Entre las inconsistencias están que en el acta de la junta directiva de la entidad solo aparece la firma del secretario y no la del representante legal, como está establecido. Igualmente, aseguran que en dicha acta aparece votando un miembro que no hace parte de la junta y el mismo representante legal no manifestó su voto.

De igual manera, la Contraloría señaló que Sacyr no cumpliría con el requisito de experiencia en inversión, toda vez que la acreditó a través de dos sociedades controladas, y en el caso de la Empresa Desarrollo Vial al Mar, Sacyr solo tiene una participación patrimonial del 37,49%, cuando el requisito para certificar una situación de control debe ser superior al 50%.

Así mismo, la Contraloría dijo que en los soportes adjuntos a la oferta no se identifica la presentación del acuerdo de garantía ni del diagrama de la estructura organizacional.

Además, el ente de control pidió a la ANI estudiar la capacidad financiera real de Sacyr para ejecutar el proyecto teniendo en cuenta que es posible que también se le adjudique el corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga.

Por último, pidió a la Agencia verificar los eventuales efectos reputacionales y de relacionamiento con los posibles financiadores de Sacyr, atendiendo a que esta firma fue recientemente sancionada en España por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por “alterar el sistema de licitaciones públicas para edificaciones e infraestructuras”.