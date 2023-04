AirBNB: la plataforma que está invadiendo de turistas a barrios de Cartagena

Camilo Rey

“¿Es apropiada la tasa de ocupación hotelera reportada por Cotelco para evaluar éxito del turismo? Parece que actualmente ese indicador se queda muy corto porque solo estaría basado en reportes de hoteles con membresía en esa organización”, concluyó el economista en su publicación.

Un sustento para quienes viven del AirBNB

Quienes usan la plataforma aseguran que es un negocio con el que pueden obtener un sustento para sus hogares, y que es un medio que les facilita la forma de trabajar de una forma segura y rápida, como es el caso de la señora Nivis Ochoa, quien con ayuda de su nieta utiliza la plataforma para arrendarle su pieza a estudiantes universitarios. Lea también: Quejas por relimpia en la ciénaga de La Virgen, Cardique defiende el proceso

“La aplicación ha sido un medio para que aquellos que tenemos una propiedad podamos ofrecer alojamiento, no necesariamente todos los que lo usamos somos empresarios o comerciantes, sino personas del común. En mi caso, yo tengo mi casa, pero tengo una habitación vacía y no tengo un empleo, soy una señora de edad que ya no puede trabajar. Yo me rebusco alquilando la pieza por ahí”, contó Nivis Ochoa a El Universal.

“Tengo en mi vivienda una habitación para alquilar y está publicada en la plataforma. Con eso pago el mantenimiento de la propiedad y genero ingresos, porque trabajo en un sector donde se produce mucho capital social, pero muy poco capital económico. Debía renovar el RNT y no lo sabía, ahora tengo que pagar una multa de un salario mínimo para reactivarlo y si no lo hago es probable que me caiga una sanción mayor o cierre. La página de Fontur no me da las opciones de renovación, he llamado y visitado a la Cámara de Comercio, envié derecho de petición y sigo sin saber cómo es el trámite de reactivación. Hace poco en un trino la secretaria del Interior dijo que irían contra todos los que no tienen RNT”.