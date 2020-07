Alcalde Dau le pide la renuncia a Pedro Lora, subdirector del Dadis

Menos de un mes ha pasado desde la última renuncia en el gabinete del alcalde William Dau y hoy nuevamente se conoció la salida de otro funcionario.

Se trata de Pedro Lora, subdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis.

En un breve mensaje, el alcalde de Cartagena le contó a El Universal que le pidió carta de renuncia y “todavía falta otro”. El motivo: “digamos que fue por pérdida de confianza”, aseveró.

Cabe recordar que tras la renuncia del Álvaro Fortich a la dirección del Dadis, Dau encargó a Johana Bueno, sin embargo, a la fecha no ha sido ratificada en el cargo ni tampoco se han conocido nombres de quien asumirá la dependencia.

Las otras renuncias

La renuncia de Lora es la quinta que se da en la administración Dau en tan solo siete meses de gestión.

La primera fue la del exdirector del Dadis, Álvaro Fortich, que levantó gran revuelo por salir de la dependencia en medio de la emergencia por el coronavirus.

Mientras que el alcalde Dau señaló que Fortich no cumplió con lo esperado y que no hizo las gestiones necesarias para conseguir las camas UCI que se requieren para la atención de los cartageneros contagiados con el virus, el exfuncionario expresó que el mandatario no estaba escuchando sus estrategias.

La segunda renuncia se dio días después dentro del mismo Dadis. Se trató de la salida del asesor de alta confianza, Iván Gustavo Rodríguez De Ávila.

La tercera renuncia fue la de la Gerente de Ciudad, Mónica Fadul, quien aludió “razones estrictamente personales”. La funcionaria sigue en el cargo hasta el próximo 15 de junio.

Finalmente, la cuarta en salir fue la de la directora de Talento Humano de la Alcaldía, Martha Carvajal, quien presentó renuncia irrevocable al cargo a mediados de junio aduciendo motivos personales.