Alerta por construcciones en zonas de bajamar de La Boquilla

¿Quién controla?

“Hoy La Boquilla está en una zona geográfica y ambiental un tanto compleja pero también en una zona bastante turística económicamente hablando. Eso ha llevado a muchas cosas, entre esas a que los grandes inversionistas privados compren en la playa de manera ilegal, porque eso no se puede. Y lo hacen en complicidad con el Estado, porque eso no se hace de un día para otro, llevan bastante tiempo allí”, manifestó.

“El boquillero ve la playa como una zona de uso público. Solo hacemos enramadas porque por reglamento interno está prohibido poner un pedazo de block en la arena. Por eso el boquillero opta por construcciones de palma y madera donde presta servicios de comida típica. Nadie ha dicho que el boquillero es dueño de la playa, solo que se le da un uso preferencial como forma de vivir. Pero esto se ha visto empañado porque entonces vienen estos inversionistas, le ofrecen dinero al boquillero, y la persona en necesidad vende su enramada”, explicó.

Incluso son algunos nativos los que hacen parte de la mano de obra de algunas de estas construcciones ilegales.

Ante este panorama, en el que no parece existir control alguno para evitar que estas construcciones sigan levantándose donde está prohibido, El Universal consultó a la inspectora de Policía de La Boquilla, Geidy Velázquez, quien dijo que como tal el control urbano en zonas de bajamar no corresponde a la autoridad policiva sino a la administración distrital, por lo que desde su inspección no se ha realizado sellamiento alguno a las obras, ya que no sería de su competencia.

“De acuerdo a las funciones de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía), las construcciones que se hacen en zonas de bajamar son de competencia exclusiva del alcalde, pero el alcalde distrital delegó esas funciones a los alcaldes locales a través del Decreto 0204 del 2016, una vez que esto pasa, la competencia no está en cabeza ni titularidad de los inspectores sino de los alcaldes”, manifestó.

En este sentido, la inspectora añadió también que por ser estas construcciones en zonas de bajamar no son objeto de licencia urbanística. “Ahí lo que opera es una orden de restitución y debe ser dirigida por la Alcaldía Local, en este caso la número 2”, expresó.

“Lo que uno hace como autoridad es poner en conocimiento a las autoridades de que hay unas construcciones ilegales pero de ello no depende la restitución ni hacer el control urbano porque eso no aplica en zona de bajamar”, puntualizó la inspectora.