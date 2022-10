Algas muertas se apoderan de las playas en Cartagena y bañistas huyen

Eparkio Rodríguez, líder carpero

La situación se registra principalmente en la avenida Santander, desde el semáforo de La Tenaza, atravesando Marbella, el sector de las letras que dan la bienvenida a Cartagena y en el barrio Crespo. Allí, el gremio de carperos pide ayuda a la empresa de aseo Pacaribe y al Distrito para que se haga una recolección diaria de estas especies que son arrastradas por las corrientes hacia la orilla.

“Hace como tres días vinieron las máquinas y se llevaron lo que nosotros recogimos. Ellos no deben dejar que se acumule tanta cantidad. Aquí somos los trabajadores quienes nos ponemos en la tarea de levantar todos esos residuos con carretillas o buggy y acomodarlos en un solo punto en la carretera, porque los operarios no lo hacen. Y aún así la maquinaria no mejora la frecuencia, necesitamos que vengan todos los días y que nos apoyen con la limpieza. El turismo se aleja nada más con el olor porque hasta a nosotros nos marea”, finalizó Mauricio Valdez, carpero en el espolón cuatro.