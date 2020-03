Algunos comerciantes temen desabastecimiento si no hay control

“La solución está en lavarnos y acatar las normas las manos pero también en no crear pánico; sin embargo, al decretar toques de queda descoordinados; unas ciudades sí, otras no; unos horarios sí, otros no, unos días sí, otros no; son decretos que causan pánico y que pueden romper el equilibrio en la seguridad alimentaria por el temor común de quedarse desabastecidos.

La prevención la trasladamos al ciudadano, no está mal, pero nada hacemos si la llave de entrada sigue abierta en los aeropuertos, el esfuerzo del vendedor de loterías, el vendedor ambulante, el tendero, el del restaurante, en fin, el pequeño empresario; se ve perdido y el anciano termina infectando al niño y la crisis empeora”, dijo el directivo del Partido ASI y líder de los comerciantes Germán Zapata.