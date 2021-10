Alumbrado Público: ¿amenazado por terceros que intentan retener dineros?

“Consideramos que no podemos seguir callando lo que está ocurriendo”, manifestó Murra, quien recordó que “los recursos que se utilizaron durante los 20 años iniciales del contrato y los dos años de prórroga provenían de los recaudos del impuesto de alumbrado a cargo siempre del operador de energía eléctrica de la ciudad, siendo el último Afinia, y administrados a través de un Patrimonio Autónomo creado en Fiduoccidente”.

“Sorpresivamente -anotó-, el 3 de enero de 2020, la interventoría recibió de Electricaribe la planilla de liquidación de los recaudos del impuesto de alumbrado del mes de noviembre 2019, en donde se observaba que a la cuenta de Fiduoccidente no se iba a transferir un solo peso”.

Pero “el concesionario no ha hecho cosa diferente a oponerse a que se cancele el contrato de fiducia que ya no tiene razón de ser y por otra parte ha manifestado que los 11.500 transferidos al Distrito deben ser tenido en cuenta para atender un rompimiento del equilibrio con el que sueñan desde comienzos de la concesión”.

“El alcalde William Dau solicitó que se realizaran 4 obras de expansión como lo ordenaba el contrato de concesión anterior y el concesionario no quiso hacer la obras, el Distrito puso denuncia ante la Fiscalía porque ese dinero no pertenece al concesionario y cuando el Distrito decide invertirlo en obras de expansión las mismas deben ejecutarse. El suscrito rindió entrevista el 24 de marzo pasado”, afirmó Murra.

Murra recordó que el último año de prórroga del contrato de concesión de alumbrado público estaba gobernado por el otrosí 7 de diciembre de 2019 “y allí se dijo que como la ley no permitía que el impuesto de alumbrado público se utilizara para gastos del servicio de semaforización, se fijó un rubro que era parte del presupuesto del Distrito, pero resultó que esa cuenta no tenía cómo atender los gastos del sistema de semaforización”.

Sostuvo que “el Distrito está haciendo las diligencias debidas para conseguir si no totalmente los $3.700 millones, por lo menos hacer un abono considerable y cancelar posteriormente el saldo faltante. Pero en estricta aplicación de la ley, el concesionario no puede buscar como excusa que le deben un dinero, siendo que ellos saben perfectamente que para eso está la etapa de liquidación del contrato que no se ha podido iniciar”.

Múnera resaltó que “el concesionario no solo solicita los $3.700 millones sino también $2.500 millones de más por inversiones que no ejecutó (...) El concesionario pretende que el Distrito valore la infraestructura del alumbrado que el concesionario operó 22 años como si todos sus elementos estuviesen modernizados (...) Lo que buscan es que se aumente en $1.600 millones el valor de la administración, operación y mantenimiento (AOM) que se pagó en 2020”.