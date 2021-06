Ante quejas de San Diego, artistas urbanos buscan “estar legalizados”

Por considerar que vecinos de San Diego “están vinculando a los artistas urbanos de una manera no agradable”, en quejas en las que solicitan al Distrito controlar la informalidad y la ilegalidad en este sector; el Movimiento de Artistas Urbanos del Centro Histórico puja por su defensa. Lea aquí: “Están convirtiendo a San Diego en un prostíbulo”: líder comunitario

En conversación con El Universal, Charles Beltrán León, líder de este movimiento, contó que “somos 160 artistas porque tenemos cinco grupos folclóricos y dos de break dance, pero la pandemia hizo que estos grupos se debilitaran y hoy no están todos. Además, no todos estamos ingresando a trabajar al Centro porque aún no nos dejan”.

Precisó que solo cinco de los integrantes del movimiento suelen frecuentar San Diego. “Los dos Michael Jackson, dos guitarristas y un grupo de break dance. Llegan a las 5, 6 de la tarde, porque nuestro gremio está acostumbrado a trabajar de 4 en adelante. Solo se trabaja de día cuando hay cruceros, y en este momento no están llegando cruceros a la ciudad”.