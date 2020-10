Así le fue a Cartagena con el nuevo operador de energía luego del aguacero

Comentarios de los usuarios

Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los ciudadanas en nuestra encuesta realizada en Facebook. “Con el fuerte aguacero de anoche, el primero de la administración de #Afinia, ¿se te fue la luz?”:

“No se fue. Me sentí en Europa”; “Que la energía se vaya no quiere decir nada. Lo qué pasa es que los circuitos de las subestaciones se protegen contra alguna descarga eléctrica y evitando que el daño más grande”; “Claro que se fue la luz”; “¿Ustedes que creen que se hace cambio de administración y eso es enseguida? Hay que dejar que trabajen la red eléctrica primero”; “En San Fernando como cosa tan rarísima no se fue”; “Ciudad Jardín, todo bien”; “Nada, pasó la primera prueba”; “Sí, pero la luz llegó en media hora”; “Todo relajado. Un par de bajones no más de ahí. Barrio La Central”; “Sí, y llego alas 4 de la mañana”; “Desde que comenzó la lluvia sin luz y toda la madrugada”; “En el Pozón se fue tipo 10:40 y regresó a las 11 y algo. No fue mucho lo que demoró”.



Vía Twitter, la encuesta también arrojó resultados favorables sobre la energía eléctrica en la ciudad. El total de votos fue de 295, en cual un 71,5% de los usuarios reportó que “no se quedó sin luz”, durante el chubasco.