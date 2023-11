Así operará Transcaribe durante las Fiestas de Independencia

Los días miércoles 8 y jueves 9 de noviembre, el sistema de los cartageneros operará de manera habitual, con su horario y programación de día hábil. Las rutas troncales y pretroncales funcionarán de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. (T101 hasta las 9:30 p.m.) y las alimentadoras lo harán entre 4:30 a.m. y 10:40 p.m. Lea también: Motorizados atacan bus de Transcaribe en el barrio Zaragocilla

El viernes 10 y el sábado 11 de noviembre, Transcaribe operará con horario de día sábado: las rutas troncales y pretroncales funcionarán entre 5:30 a.m. y 8:30 p.m., y las alimentadoras operarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. La ruta T100E circulará de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.

El domingo 12 y el lunes festivo 13 de noviembre, el sistema operará con la programación habitual de los domingos: rutas troncales y pretroncales de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y rutas alimentadoras de 5:30 a.m. a 9:30 p.m.

Los horarios de cada ruta podrán consultarse en las redes sociales oficiales de Transcaribe. Le puede interesar: ¿Transcaribe llegará a Turbaco? Dumek habló con Claudia Espinosa

Cambios en algunas rutas

La ruta A111 no estará en servicio entre el martes 7 y el lunes 13 de noviembre; la ruta A102 no operará entre el viernes 10 y el lunes 13 de noviembre. Si eres usuario de la ruta A102, te sugerimos moverte en las rutas A101 y X101 que cubren recorridos similares.

La ruta T100E operará entre 6:00 a.m. y 1:00 p.m. el viernes 10 y el sábado 11 de noviembre. Estas rutas volverán a su operación habitual el martes 14 de noviembre.

Se prevén desvíos en la ruta T102 el jueves 9 de noviembre, con ocasión del Desfile de la Independencia.