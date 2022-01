Así quedó el uso de las pruebas diagnósticas para COVID-19 en Cartagena

La alta circulación de la variante ómicron en el país, a la cual el Instituto Nacional de Salud (INS) le atribuye cerca del 70% de los casos de COVID-19 reportados en los últimos días; así como los avances en el Plan Nacional de Vacunación, fueron las principales consideraciones por las que Minsalud cambió los lineamientos para definir el aislamiento preventivo y los criterios para la toma de pruebas diagnósticas de COVID-19. Lea: Aislamiento para personas con síntomas de COVID se reduce a 7 días

El anuncio lo hizo el pasado viernes 7 de enero el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez; y teniendo en cuenta este “nuevo ajuste”, este lunes la Dirección Operativa de Salud Pública del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a través de su programa de Vigilancia en Salud Pública, realizó recomendaciones para la atención de las personas que resulten afectadas por el virus. Lea: 2.815 casos activos de COVID-19 se reportan este domingo en Cartagena

Estableció que el caso de una persona asintomática contacto estrecho de una persona con caso confirmado o probable de COVID-19 no se notifica al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, ni es objeto de vigilancia, pero se tienen en cuenta las siguientes apreciaciones:

- Persona con esquema completo de vacunación: no requiere aislamiento – no requiere prueba – no notificación.

- Persona no vacunada o con esquema incompleto de vacunación: no requiere prueba – requiere aislamiento por 7 días – estratificación de riesgo (algunos requieren monitoreo por factores de riesgo).