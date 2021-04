Así va el caso de la venezolana que padece cáncer y vive en Bazurto

Efrén reitera que ya Adriana comenzó los trámites ante el Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis) para ser afiliada a una EPS en la que traten su enfermedad.

“Nos dieron un correo para enviar los papeles y los enviamos, pero no nos han respondido. Yo fui esta semana (la que acaba de pasar) a preguntar, pero me dicen que eso no es presencial, sino virtual y que tenemos que esperar la respuesta por correo”, explica Efrén. “Quisiéramos que eso se agilizara porque el doctor que le está ayudando a Adriana dice que pueden operarla, pero que ella va a necesitar EPS para el tratamiento que viene después de la cirugía, que se llama yodoterapia y es muy delicado”, agrega.

Intentamos comunicarnos con la directora del Dadis, Johana Bueno, pero no hubo respuesta.