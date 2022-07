¡Atención! Habitantes de Henequén bloquean cinco vías del sector

Cinco importantes accesos vehiculares al barrio Henequén amanecieron cerrados, la razón es por el mal estado en que se encuentran las vías de este sector ubicado en el sur de Cartagena. Sus calles no están pavimentadas. (Lea: Por mal estado de la vía, cierran calle en San José de Los Campanos)

Y continuó: “Tenemos cinco puntos cerrados y la Alcaldía de Cartagena no nos ha dicho nada sobre rehabilitación de malla vial. Somos ocho sectores en Henequén, es decir, más de cuatro mil personas que nos vemos afectadas. Aquí no tenemos transporte pública y por regla nos toca coger motos, aunque a veces por el mal estado de las vías no quieren ingresar”.