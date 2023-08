¡Atención! Ordenan demoler los negocios de la curva de la Postobón, en El Bosque

La decisión la tomó la inspectora de policía de la Comuna 10 (El Bosque) el pasado jueves 10 de agosto y desde entonces los trabajadores informales de esta zona perdieron la tranquilidad, ya que de esos negocios dependen económicamente sus familias. “Tenemos acá más de 20 años, el que más tiene es el señor Carmelo Martínez, que está desde los años 80. Esta era una zona deprimida, abandonada, que se prestaba para el consumo de drogas y la indigencia. Aquí había atracos, inseguridad y basuras, pero nosotros nos encargamos de hacer una recuperación integral y ya aquí no se ven esos problemas. Este es un espacio seguro, tranquilo, limpio y que brinda servicios a las comunidades aledañas como El Zapatero, Cartagenita o Gustavo Lemaitre”, señaló Gissel Ramos Berrío, quien tiene un local de venta de ropa. Lea: En video quedó registrado sicariato contra un hombre en su casa, en Olaya

El proceso

Carmelo Martínez, un hombre de la tercera edad, fue el primero en instalarse a esa esquina contigua al Corredor de Carga y ahora no sabe qué pasará con él si le desmontan su negocio. “Estoy aquí desde el año 80. Aquí no había nada, era monte y basuras, poco a poco lo fuimos limpiando, fuimos nosotros quienes sembramos los árboles para que nos dieran sombra. También pusimos las bancas donde se sienta la gente. Este parque lo hicimos nosotros, aún sabiendo del riesgo que existe porque esta es una carretera peligrosa y en esa curva cualquier carro se puede salir y meterse acá. No sabemos cuál es el interés que tienen para querernos sacar de este espacio”, manifestó Carmelo.