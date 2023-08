¡Aún tienes tiempo! Entrada gratuita este domingo al Castillo de San Felipe

Los últimos domingos de cada mes los colombianos disfrutan de la gratuidad de la entrada al Castillo San Felipe de Barajas, una de las fortificaciones más imponentes del Corralito de Piedra. Este domingo 27 de agosto, la jornada arrancó a las 8 de la mañana y para asistir es imprescindible presentar la cédula de ciudadanía colombiana o documento de identidad expedido por Migración Colombia en la entrada de la fortificación. Lea: ¡Prográmese! Entrada gratuita este domingo al Castillo de San Felipe

Las actividades culturales se iniciaron a partir de las 9:00 a.m. con un taller de elaboración de barriletes en el tendal del Hospital de Tropas de la fortaleza, para el cual no es necesario llevar materiales. Es importante tener en cuenta que dentro del San Felipe no se permitirá el vuelo de los barriletes para prevenir accidentes, sin embargo, los interesados podrán hacerlo en las zonas verdes de la fortificación.