Bartender, meseros y chef, piden apoyo para los pequeños empresarios de la ciudad

Trabajar en los diferentes restaurantes, bares y discotecas de la ciudad permiten que más de 180 familias puedan sostenerse, logrando así conseguir sus alimentos diarios, pagar arriendos, servicios, la colegiatura de sus hijos y demás cosas de uso común.

Sin embargo, desde el pasado 13 de marzo, cuando inició el aislamiento preventivo, las cosas han cambiado para ellos, debido a que sus lugares de trabajo tuvieron que cerrar sus puertas dejando a más de uno por fuera de sus labores.

Juan Albarracín, bartender de la ciudad y vocero de este gremio, le contó a El Universal que desde que se realizó el cierre de actividades comenzó la problemática para ellos.

“Desde ese día comenzó la modalidad de domicilios, donde los empresarios se dieron cuenta de que para esto no necesitaban mantener a todo su personal laborando, por lo que se quedaron con 4 o 5 personas, dando lugar a la suspensión de contrato, liquidación o despido de algunos compañeros”, explicó.

Albarracín también señaló que “hubo un grupo de personas que fueron enviados a sus casas con su contrato, pero después les dijeron que no les iban a seguir pagando un sueldo, sino solo pensión, salud y aportes, pues no alcanzaba debido a que ya no se estaba trabajando de la misma forma”.