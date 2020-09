Bocachica: compran entre $200 y $300 mil en agua al mes

“Desde hace años hemos estado pidiendo el acueducto para poder tener agua potable en nuestras casas y que salga del grifo, pero no ha sido posible. Cabildantes de la comunidad llevaron esta problemática hasta la Corte, donde fallaron a favor de nosotros y ahora el Distrito de Cartagena deberá cumplirnos, así como lo dice la sentencia T012 de 2019”, afirma Ferner Fortich, veedor del Consejo Comunitario de Bocachica.

Históricamente los habitantes del corregimiento de Bocachica, en Tierrabomba, han padecido por la falta de agua potable. Aunque están rodeados de agua, sufren por la ausencia preciado líquido para el consumo humano y del cual ningún ser vivo debería ser privado. Esta comunidad no ha sido beneficiada con este servicio a diario en sus casas y el agua que utilizan para el día a día deben comprarla por pimpinas, afectando así el bolsillo de estas familias que, ahora por la pandemia, han estado un poco ‘golpeadas’ económicamente.

El día a día

Esta comunidad, con más de 9 mil habitantes, divididos en 4 barrios, gasta en promedio entre $200 mil y $300 mil por familia al mes comprando pimpinas de agua para su uso diario, lo que se incrementa cuando van a lavar la ropa o los baños pues deben comprar más litros de agua.

“Es un gasto a diario. Cada pimpina cuesta 1.000 pesos y si compramos 8 al día son $8.000, multiplicado por 30 días da $240 mil pesos. A eso súmele los días en que debemos comprar más agua para lavar y limpiar el baño, lo que hace que el gasto sea mayor”, comentó Jarlewys Castro, presidente del Consejo Comunitario de Bocachica.

María, otra habitante de este corregimiento, vive con su esposo, dos hijos y su padre. Por ser 5 miembros en la familia, en el día a día deben comprar entre 8 y 9 pimpinas de agua, pues “siempre está el gasto de tomar agua, cocinar, lavar la loza, lavarnos las manos, como ahora toca más seguido para evitar el virus, uno coge más de lo que se debería, más cuando se tiene un niño pequeño”.

Cada pimpina o tanque de agua puede almacenar entre 20 y 24 litros de agua, lo que hace que por cada miembro de la familia sea reducido el uso de este preciado líquido.

“Cuando me toca lavar, que para ahorrar según dice uno, lo hago una vez a la semana y ese día toca comprar las 7 pimpinas para el uso diario y a parte compramos 3 o 4 más, pues como somos varios miembros es más ropa y toca usar agua para la primera lavada, la enjuagada, para la lavadora, en fin, para todo y eso gasta más”, aseguró.

¿Cómo consiguen el agua potable?, la comunidad explica que, anteriormente, debían viajar hasta Cartagena para aprovisionarse de agua que luego, ya en la isla, era depositada en una alberca comunitaria, donde todos podían ir y conseguir algunos litros. El agua de mar solo la usan para bajar el inodoro.

“La gente cree que cuando uno no tiene agua, va y coge del mar para consumir, pero no es así. Pues ese agua no es potable y podría hacernos daño, por lo que solo la usamos para bajar el baño, para eso cada familia tiene unos tanques llenos constantemente”, aseguró el presidente de la junta.

Al ver que llevar el agua desde la ciudad al corregimiento se convertía en algo difícil, algunas familias de la comunidad, buscando un bienestar para sus vecinos y a la vez tener un ingreso, decidieron dedicarse a la venta de agua.