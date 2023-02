Café del Mar deberá desalojar las murallas, ¿por qué?

El Consejo de Estado ordenó a la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), encargada de administrar las fortificaciones en la ciudad, terminar y liquidar, dentro de un término no mayor de 6 meses, el contrato de arrendamiento con Café del Mar. Lea aquí: ¡Pilas! Ya están abiertas las inscripciones para la Escuela Taller

Se refiere específicamente a la cláusula que ordena “abstenerse de instalar pendones, cortinas; no utilizar la garita para actividades propias del negocio particular que funcionara en el inmueble, no se debe alterar la visual exterior del monumento y se debe permitir la libre circulación y visitas de la ciudadanía”.