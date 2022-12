¡Camagüey en alerta! Vecinos se quejan de una construcción que va para 6 pisos

Angustiados, preocupados y hasta indignados se encuentran algunos habitantes de la urbanización Camagüey debido a una construcción que otro vecino realiza en el sector y que, al parecer, les causa afectaciones.

Aseguran que no han acudido a las entidades competentes por temor, por eso se comunicaron a este medio para dar a conocer el caso públicamente y que las autoridades intervengan.

“No nos atrevemos a hacer la denuncia oficial porque quedarían ahí nuestros datos, por eso hacemos este llamado público bajo anonimato para que el inspector de Policía y la Alcaldía hagan algo. Aquí no existen permisos para obras de seis pisos y eso tampoco lo permite el POT. Además, no hay medidas de seguridad, no tienen toldos y varios de los materiales los echan al andén. En ocasiones hay pilas de arena y a nosotros como peatones nos toca bajarnos a la avenida para seguir caminando, exponiéndonos a ser atropellados”, sostuvo una de las afectadas.