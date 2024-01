Cartagena busca consolidarse como destino favorito de los europeos en Fitur 2024

Cartagena de Indias, reconocida como uno de los mejores destinos para visitar en 2024 por la revista Travel + Leisure y uno de los destinos mejor valorados de Sudamérica en los prestigiosos Travellers´ Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor, se prepara para participar en Fitur con la intención de consolidarse como la puerta de entrada de los europeos a Colombia y su destino favorito en El Caribe.

La delegación colombiana, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, se centrará en la campaña “Colombia, El País de la Belleza” durante el evento. La campaña busca resaltar la riqueza cultural y gastronómica de Colombia, su diversidad étnica y la calidez de su gente, entre otros atributos que convierten al país en una Potencia Mundial de la Vida. El Gobierno Nacional tiene como objetivo atraer a 7,5 millones de visitantes no residentes en 2026, con un escenario más optimista de 9,4 millones, aunque la aspiración máxima es alcanzar los 12 millones de turistas.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo y líder de la delegación local en Fitur, enfatizó la importancia de promover a Cartagena de Indias como un destino turístico mundial. La ciudad busca atraer a visitantes internacionales, especialmente del mercado europeo. Lea aquí: Ecuador buscará en Fitur posicionarse como un destino turístico ambiental

“Por parte de Cartagena de Indias, presentaremos nuestra oferta de destino enfocada en experiencias, en la gran diversidad cultural, patrimonial y ancestral de nuestra región caribe, los atractivos en materia gastronómica, comunitaria, naturaleza, deportes náuticos, bienestar, sol y playa, para ofrecer a los potenciales turistas del viejo continente”, señaló Rodríguez.

Además, destacó que para 2024, cadenas hoteleras como Four Seasons y el crucero de lujo por el Río Magdalena, de la mano de AmaWaterways, son dos de los grandes proyectos de talla internacional que llegarán a la ciudad. Estos proyectos ayudarán a ubicar a Cartagena de Indias en el radar de los viajeros extranjeros y reforzarán su preferencia como centro de operaciones de grandes marcas.

Con su participación en Fitur 2024, Cartagena de Indias busca atraer la atención de los viajeros europeos y fortalecer su posición como uno de los destinos turísticos más destacados y atractivos de Colombia y El Caribe.