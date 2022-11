¡Cartagena grita auxilio!: reacciones tras asesinato a balas de padre e hija

Dumek Turbay, ex gobernador de Bolívar (2016 - 2019), fue uno de los primeros en reaccionar a esta noticia.

Me confirman que murió una de las niñas víctimas del ataque sicarial hoy en #Cartagena . Su padre también falleció. Presidente @petrogustavo , de verdad, a quién podemos acudir, ¿Al presidente @JoeBiden ? #SOSCartagena es un llamado desesperado de una ciudadanía desamparada.

Que no se nos olvide que el día que @petrogustavo canceló su asistencia al consejo de seguridad en Cartagena, el ministro de Defensa dijo que regresaba en un mes a revisar los resultados de "las medidas" que se tomaron. Este 5 de noviembre se cumple el mes. ¿Se acordará?

Enrique del Río, reconocido abogado penalista, manifestó: “Cartagena arde por la violencia, los sicarios azotan sin clemencia, no tienen lugares ni horas vedadas, no tienen miedo, no hay contención de la autoridad y ninguna labor de inteligencia. Estamos como en el lejano oeste de la pantalla grande”.