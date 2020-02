Cartagena Insular: así es vivir en la península de Barú

Por ejemplo, para Naida Pérez, habitante del corregimiento de Barú, única de las poblaciones de la península que no cuenta con servicio de acueducto, el invertir entre 5 mil y 10 mil pesos diarios en galones de agua para sostener su hogar representa un golpe para su bolsillo, donde al mes, es posible que se gaste hasta 300 mil pesos en este servicio.

Sin embargo la gran carencia que tienen en Barú, para Naida, es la que tiene que ver con la ausencia de un centro de salud, el cual les obliga a salir del pueblo cada vez que tienen alguna dolencia. “El agua al menos la traen, cara pero se consigue. Pero aquí no hay clínica, centro de salud, médico ni nada. Toca coger para Cartagena, y para allá son 30 mil ida y vuelta”, afirma. Esto sin tener la certeza de que toque pasar varios días en la ciudad para tratar la enfermedad.

Según María Alejandra Cantillo, rectora de la I.E Luis Felipe Cabrera de Barú, tal panorama se debe a que los estudiantes tienen bastantes dificultades en lectura y escritura y a que no son constantes en clase. “Por ejemplo, los lunes y los viernes son días en que la asistencia baja mucho. Esto porque los viernes comienza la temporada alta del turismo y varios estudiantes ayudan a sus papás. Mientras que el lunes es el día de descanso”, afirma Cantillo.

Igualmente dado que la mayoría de los padres familia viven del agua salada, es decir, viven del turismo o de la pesca, los niños crecen pensando que deben hacer lo mismo. “Piensan que tienen que trabajar en la playa, no les incumbe si salen o no del colegio porque ya sienten que tienen un trabajo asegurado ya sea en la playa, pescando, siendo guías o trabajando en un hotel en servicios generales. Ven más importante conseguir trabajo que profesionalizarse”, dice la rectora.

Sin embargo agrega que este no es el único motivo por el cual los estudiantes se ausentan. Otra razón común es que los niños se enferman constantemente por diarrea o problemas de estómago debido a que el agua que ingieren no es tratada, lo que representa un doble problema teniendo en cuenta que en Barú no hay centro de salud y les toca trasladarse para poder ser vistos por un médico.

Para Augusto Rodríguez, rector de la I.E Santa Ana, las deficiencias se deben a la falta de inversión y de acompañamiento de parte del Distrito. “Nuestro mayor enemigo es el no nombramiento de docentes a tiempo, la falta de presupuesto, que nos garanticen una real adquisición de equipos de libros y la dotación de personal idóneo”, asegura.

Sin embargo algo medianamente positivo que arrojaron los resultados de CCV es la reducción en los niveles de deserción escolar, los cuales en Ararca y Barú disminuyeron. En Santa Ana la cifra aumentó (de 7.1% en 2017 a 9.6% en 2018), pero según el rector esto se debe principalmente al flujo de estudiantes venezolanos que se movilizan constantemente por el área.