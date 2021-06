Cartagena: sin pico y cédula y con alta ocupación UCI

Las reacciones

“¿Toque de queda?, el alcalde como que no sale por el Centro ni Bocagrande en las noches después de 10 p.m. a eso súmele el descontrol en lanchas, recorridos a la Islas del Rosario y en islas privadas. Esa medida no se ha cumplido”, “lo mejor que se puede hacer es quitar esa payasada del pico y cédula, también deben quitar el toque de queda que no sirve para nada”, “la verdad es que no cambia en nada el hecho de que quiten o dejen esa medida del pico y cédula, pues solo se cumplía en los bancos y eso, si tenías un amigo, te dejaban pasar”. Esos son algunos de los comentarios de cartageneros que, se podría decir, están de acuerdo con este cambio en las medidas, pues consideran que en la ciudad no ha habido un control de parte de las autoridades para que se cumplan los decretos.