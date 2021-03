Cartagena tiene el reto de avanzar con la vacunación masiva

El doctor Juan Manuel Montes Farah, primer médico vacunado en la ciudad el pasado 18 de febrero, y trabajador en el Hospital Universitario del Caribe, recibió ayer su segunda dosis y aseguró que “tengo una mezcla de sensaciones, la primera es la tranquilidad, ya que recibí la segunda dosis para completar el ciclo de la vacuna, lo que me permite tener una protección para seguir atendiendo a la población necesitada, sin perder de vista que hay que seguir con el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento”.

¿Van lento?

“El último lote de vacunas que recibimos fueron las 18.527 de Sinovac y llegaron el martes en la noche. Ayer (miércoles) comenzamos a aplicarlas a los adultos mayores que hacían falta y se dio paso a la vacunación masiva”, explicó, agregando que “tenemos proyectado agotar estos biológicos aplicando diariamente 2 mil dosis”.

Bueno enfatizó en que “la vacunación estuvo suspendida por tres días, el fin de semana pasado, debido a que vinieron los técnicos a realizar una calibración del ultra congelador ordenada por el Ministerio de Salud, sin embargo, ya mañana (hoy) nos ponemos al día con la aplicación de esas dosis de Pfizer y nos nivelamos al resto del país”.

Respecto a que supuestamente las dosis de las vacunas se han perdido, porque al parecer las personas que son citadas no cumplen con la asistencia, Bueno manifiesta que esto es falso e indica que en Cartagena las únicas vacunas que presentaron novedades fueron las del primer lote de Pfizer, donde en algunos frascos vinieron 5 dosis y no 6 como debe ser.

“Es importante decir que las IPS están agendado para la vacunación, pero ha pasado que de 200 personas agendadas, por ejemplo, solo asisten el 10%, después de haber confirmado que sí irían. Esto impacta obviamente en la cobertura, pero no significa que las vacunas se pierdan”, dijo, añadiendo que “es completamente falso que a quienes no se les aplicaron las vacunas se pierden. Tenemos un listado nominal 1 por 1 de los profesionales de salud, donde vemos que todo está completo”.

Bueno asegura que “con las Pfizer lo que se hacía es que si no estaban las 6 personas, no se abría el frasco, sin embargo no se perdió absolutamente nada de dosis”.