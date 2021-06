¿Cartagena, una de las ciudades con mayor eficacia en aplicación de vacunas COVID?

Miguel Landinez, de 46 años, llegó a las 7 de la mañana de este lunes al Centro Comercial La Plazuela a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Si bien no sufre de ninguna comorbilidad y no se encuentra priorizado en Mi Vacuna, con su cédula en mano esperó su turno para la aplicación del biológico. “Yo llegué a las 7 de la mañana y estaban entregando unos fichos para la atención. A mi me tocó el número 50 y cerca de las 10 a.m. me vacunaron. Me aplicaron la Pfizer y hasta el momento me he sentido bien”, expresó.

Landinez es uno de los 223 mil cartageneros que ha sido vacunado contra el COVID-19 desde el pasado 17 de febrero.

Cartagena, segunda en eficacia

Si bien al inicio de la inmunización contra el COVID-19 en la ciudad hubo un rezago en la aplicación de la vacunas, cuatro meses después Cartagena ocupa el segundo lugar del país en eficacia en aplicación de vacunas, superada solamente por Boyacá.

Respecto a ello, Ana Margarita Sánchez, coordinadora de vacunación COVID del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), explicó que el porcentaje de aplicación de los biológicos en la ciudad respecto a las vacunas recibidas se encuentra hoy en un 88%. Es decir que de las 370.402 vacunas recibidas, a corte del 20 de junio, se han aplicado 327.546 (223.896 primeras dosis y 103.650 segundas dosis)

La funcionaria indicó que este número se logró gracias a un trabajo articulado y en equipo con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y las Juntas de Acción Comunal (JAC) de distintos barrios de la ciudad, que han invitado a la población a vacunarse.

Añadió que desde el Dadis también se han implementando distintas estrategias. Entre ellas:

- Vacunación domiciliaria, casa a casa, a través de las IPS: Health Cars, Somedyt, Salud y Bienestar del Caribe y CIVI.

- Cartagena Al Día con la Vacunación, vacunando con equipos móviles extramurales.

- ‘Vacunación más cerca de ti’, llevando la vacunación a los conjuntos residenciales de la ciudad, desde los más grandes a los más pequeños.

- ‘Héroe Vacúnate’, a través de la cual se ha promocionado e intensificado la vacunación al talento humano en salud.

- Drive Thru en centros comerciales Plaza Bocagrande y Caribe Plaza, vacunación en carro de manera práctica, ágil, dinámica y sin aglomeraciones.

- Vacunación a docentes concentrada en dos IPS: Clínica San José de Torices y Clínica Blas de Lezo.

- Vacunación masiva en centros comerciales.

- 69 puntos de vacunación habilitados en toda la ciudad.

“En Cartagena se ha hecho un buen trabajo y tenemos un buen ritmo de vacunación de acuerdo a lo que el Gobierno nacional nos ha ido entregando. Ademas los cartageneros han sido receptivos a las vacunas. En este momento se están aplicando cerca de 5.000 dosis diarias”, manifestó Ana Margarita Sánchez.