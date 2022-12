Cartagenero de 69 años se graduó de Trabajo Social y quiere ser enfermero

“Hasta para barrer, necesitas el diploma de bachiller”, dice con total certeza Nelson Enrique Benavides de Ávila, un cartagenero de 69 años que el pasado 7 de diciembre se graduó como Técnico en Trabajo Social y Comunitario. Lea: Abierta convocatoria para solicitar créditos de Icetex con subsidios

“Me animé a mi edad a estudiar Trabajo social porque me considero una persona muy servicial. Hago parte de la veeduría Salud Color Esperanza, donde trabajamos desde hace varios años en beneficio de la comunidad”, contó.

El cartagenero, nacido en el barrio El Prado pero residente en Fredonia, asegura que cumplió no solo un logro sino también uno de sus más grandes sueños. “Yo me gradué de bachiller hace seis años y se me presentó la oportunidad de certificarme como veedor a través de este título y la aproveché porque me gusta trabajar con la gente”.