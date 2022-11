Cartageneros, detrás de materializar el sueño de tener vivienda propia

Contó que su sueño es que sus hijos puedan gozar de un lugar privilegiado que les brinde seguridad, tranquilidad y fácil acceso. “La verdad estoy muy contento con este tipo de espacios porque nos permite conocer todos los proyectos que se están construyendo en la ciudad en un mismo lugar. Me voy feliz y debatiré con mi esposa el proyecto que vamos a elegir”, dijo Castro.

Al igual que Cristian, decenas de personas llegaron a la feria, sitio donde no solo se ofrecieron apartamentos, casas y lotes en venta, sino que se podía consultar con entidades financieras las alternativas a las que se pueden aplicar para poder tener vivienda propia.

“Yo salí de mi casa mientras llovía porque no me iba a perder la posibilidad de conocer los proyectos que se ofrecen en la ciudad. Desde que vi el anuncio por el periódico me programé para venir”, indicó Elvis Charris, habitante de San Pedro Mártir.