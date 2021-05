CAV: un centro de esperanza para la fauna silvestre

“Desde el año pasado venimos recibiendo a la fauna silvestre, tanto la que es decomisada como la que es entregada de manera voluntaria, hemos tenido bastantes entregas porque la gente ha entendido que a la fauna no la debemos sacar de su medio”, afirmó.

El proceso

Lo mismo sucede con otras especies como reptiles y mamíferos, cuando llegan lo primero que se hace es ver en qué estado están con el fin de definir los pasos a seguir, es decir, cómo se hará la rehabilitación, ver si efectivamente el CAV está en capacidad de realizarla o si es necesario hacer un traslado, y finalmente corroborar si el animal es apto o no para ser liberado en un hábitat natural.

“En el caso de las aves, por ejemplo, hay unas que llegan y no saben volar, entonces lo que hacemos después de la observación es colocarlas en unos espacios o voladeros donde pueden hacer sus ejercicios. Ahí vamos haciendo seguimiento hasta que podamos darnos cuenta que pueden ser liberadas o reubicadas”, dijo la funcionaria.

Todo se da de la mano del equipo técnico que es el que evalúa a los animales y toma una decisión de manera conjunta sobre su condición particular.

“Eso es lo que se llama disposición final de la especie una vez hace su presencia o recorrido por el CAV, porque este es un hogar de paso. No nos podemos quedar con animales allí, sino que una vez terminada esa observación y preparación del animal, este es liberado en su hábitat natural”, destacó Badrán.

Esta “reubicación” se da en casos en los que se reciben animales que no son de la zona. En ese escenario, desde el EPA intentan contactarse con otra autoridad ambiental con el fin de que se pueda hacer el traslado, y en caso de que no sea posible se estudian otras alternativas como un zoo criadero o un tenedor de fauna legalmente constituido.

Las especies

“Este es un centro que le brinda esperanza a estas especies que son traficadas y que antes no contaban con un sitio donde las personas pudieran llamar o llevarlas, y que podían morirse porque muchas de ellas necesitan un tratamiento médico veterinario”, agregó Badrán.

De acuerdo con la funcionaria, hay muchas especies que llegan en muy mal estado pero que gracias al trabajo conjunto que se realiza en el CAV han podido ser liberadas.

“Lo que queremos es mandar un mensaje a la comunidad de que la fauna silvestre no se debe tomar como mascota. Los loros, las tortugas, las guacamayas, las ardillas, no son para domesticar porque les hacemos un daño no solo a ellos sino al ecosistema. Una vez un animal de estos ha sido improntado (que se acostumbra a la persona) es muy difícil rehabilitarlo porque se acostumbró a que le dieran todo, entonces en el CAV lo que tratamos es que ese apego termine”, puntualizó.