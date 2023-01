Cholón: Autoridades buscan librar a visitantes de accidentes

Nativos y autoridades coinciden en que un suceso como este no se debe repetir, y por ello acordaron trabajar conjuntamente.

“Ustedes nos han soltado. Nosotros aquí no tenemos presencia de nadie. No ha pasado algo más grave por los reglamentos internos que tenemos y porque la gente los está obedeciendo. Nosotros somos Guardacostas, Parques Nacionales Naturales, Policía Nacional y todas las entidades, porque no contamos con nada. Ahora está el apoyo de todos y bacano que están diciendo que vamos a trabajar de la mano, pero siempre sucede en el instante que pasan accidentes y al mes nos sueltan”, expresó Yermin Teherán Velázquez, presidente de la cooperativa Ciénaga Azul, a las autoridades presentes en la reunión de ayer.